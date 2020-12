La nouvelle éco : en Occitanie, Touplin vous dit où manger à emporter près de chez vous

Au départ, c'est une bande de trois étudiants fraîchement diplômés de leurs masters en développement informatique et stratégie digitale, l'été dernier, qui ont envie de mettre à profit leurs connaissances pour faire quelque chose d'utile pendant la crise sanitaire. Anthony Carcaillon est Tarbais. Ses deux compères Toulousains. Tous les trois, ils décident de créer Touplin, une plateforme qui recense tous les restaurants qui proposent des repas à emporter ou à livrer pour compenser leur fermeture administrative pendant le confinement.

Une plateforme participative

Après un mois d'existence, plus de 500 restaurants sont recensés entre Tarbes, Toulouse, Montpellier. Ses fondateurs rêvent de voir la plateforme dépasser même les frontières de l'Occitanie. "Au début, on a référencé nous-mêmes les restaurants et ensuite, l'engouement a pris", explique Anthony Carcaillon. Touplin est une plateforme participative sur laquelle tout un chacun peut ajouter son adresse favorite en bas de chez lui. Les trois créateurs se chargent ensuite de vérifier toutes les informations pratiques pour s'assurer que la fiche du restaurant est correcte.

Le principe est de taper son adresse sur la plateforme pour avoir tous les restaurants à proximité de son domicile. "C'est une plateforme qui prône les restaurants de proximité", explique le co-créateur, qui affiche la volonté d'une action solidaire. "On ne tire aucun bénéfice de cette plateforme. On souhaite juste vraiment aider les restaurants. On verra plus tard après le confinement."

