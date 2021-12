La nouvelle éco en Occitanie : une application pour éviter les contacts dans les restaurants toulousains

Les restaurateurs continuent de s’adapter pour faire face à la crise épidémique du coronavirus. En Occitanie, certains utilisent les nouvelles technologies pour éviter les contacts via les menus ou les paiements : des applications qui fonctionnent via un QR Code.

Face à l’épidémie de coronavirus, les restaurateurs continuent de s’adapter. En Occitanie, certains ont fait le choix des nouvelles technologies pour éviter les contacts avec et entre les clients lorsque les menus sont passés de main en main ou que les paiements se font en carte bancaire ou espèces. A Blagnac, le restaurant Mongelli utilise l’application Sunday.

Éviter les brassages en caisse

Pour Camilla Mongelli, responsable de l’entreprise familiale à Blagnac, l’une des premières motivations a été de fluidifier les passages en caisse et ainsi d’éviter les brassages : « c’est avantageux dans le contexte sanitaire, et ça fait gagner du temps à nos clients qui sont pressés à la pause déjeuner », explique-t-elle.

Commande et paiement via un QR Code

« C’est via un QR Code que tout se fait », poursuit la jeune femme. Les QR Codes, ces sortes de codes barres à la forme carrée sont apparus sur les tables des nombreux restaurants dès la sortie du premier confinement.

« En scannant le QR code avec l’application ou via l‘appareil photo de leur smartphone, les clients ont accès au menu et peuvent passer commande. A la fin du repas, ils peuvent payer directement leurs consommations », détaille Camilla Mongelli. Un système qui rassurent certains clients, tout en permettant aux autres de fonctionner de manière plus traditionnelle.

Paradoxalement, l’application « permet de recréer du lien avec les clients », s’étonne la responsable, « puisqu’on a plus de temps pour discuter plutôt que de se contenter de prendre les commandes et d’apporter les additions ».