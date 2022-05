La Nouvelle éco en Pays Voironnais : la hotte du Père Noël s'agrandit !

Nous sommes ici à Rives sur le site King Jouet, devant le chantier d’agrandissement. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots?

Philippe Gueydon, directeur général de King Jouet - C'est un peu l’entrepôt du Père Noël où nous avons notre logistique avec déjà 24.000 m² depuis 2008. Le développement du groupe nécessite qu’on accroisse cette plateforme logistique et donc on construit 18.000 m² supplémentaires : c’est donc le le gros mécano, le gros lego qui est en train de se monter juste derrière moi.

Vous aviez besoin de vous agrandir?

Oui le groupe s’est plutôt développé ces dernières années donc c’est une bonne nouvelle avec un accroissement entre autres de notre activité e-commerce, la livraison à domicile de jouets. C’est une une activité qui nécessitent des mètres carrés supplémentaires et c’est ce qu’on est en train de réaliser.

Vous gérez combien de de commandes ici, au cœur de votre logistique?

On livre à la fois les magasins - l'enseigne King Jouet en France c’est 250 points de vente - et puis on livre le particulier en e-commerce, et là c’est 350.000 commandes qui ont été livrées tout au long de l’année dernière.

Le site King Jouet à Rives © Radio France - Lionel Cariou

Combien de salariés travaillent ici ?

Actuellement on est sur des salariés permanents qui se montent à 60 collaborateurs mais on arrive en fin d’année - sur le Noël 2020 par exemple - à 220 personnes et qui travaillent sur les 3/8. Donc 6 jours sur 7 du lundi matin au samedi soir, on a des équipes qui tournent.

Cet agrandissement va entraîner des embauches ?

Naturellement, on pense que sur les permanent va monter à à peu près 90 personnes, donc une trentaine de salariés supplémentaires, et on peut monter en fin d’année jusqu’à 300 personnes.

Comment vous voyez le Noël 2022?

Alors, c’est un peu le propre des années qu’on vient de vivre mais c’est encore le propre de 2022 : beaucoup d’inconnues par rapport à ce contexte, plus le contexte sanitaire, mais en tout cas avec ce qu'il se passe en Ukraine, le fait qu’on est aussi sur une période d’inflation qui font qu’un certain nombre d’indicateurs sont un peu plus difficiles à suivre... Ceci étant, on reste optimiste : le marché du jouet est plutôt un marché résiliant et puis King Jouet est une enseigne qui performe et qui aujourd’hui prend plutôt des parts de marché. Donc on regarde l’avenir plutôt avec optimisme.

Les pénuries de matières premières, c'est quelque chose que vous regardez de près ?

Le jouet est constitué en bonne partie de plastique, donc de produits issus du pétrole, et c’est clairement quand même une inquiétude plutôt au niveau de nos fabricants. Malgré tout, pour nous l’essentiel a été préservé, on a réussi à avoir de tout, tout au long de la période.