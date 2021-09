La nouvelle éco : en Picardie, résumé des coups de pouce pour démarrer l'année scolaire en douceur

Le conseil départemental de la Somme et la région Hauts-de-France propose plusieurs dispositifs d'aide pour les jeunes, collégiens, lycéens, apprentis, à la fois pour les dépenses de rentrée scolaire ; mais aussi pour les loisirs ! France Bleu Picardie vous fait une piqûre de rappel.

Ces aides s'adressent aux collégiens, lycéens et apprentis de Picardie, sans condition de revenus.

La rentrée scolaire rime aussi avec dépenses à gogo ! Entre l'achat des fournitures, de nouveaux vêtements mais aussi l'envie de se faire plaisir avec les inscriptions dans des clubs de sports ou l'achat de produits culturels, les factures sont parfois salées. Alors les institutions, la région Hauts-de-France et le département de la Somme, proposent des coups de pouce financiers aux jeunes, sans condition de revenus. France Bleu Picardie vous en fait un résumé.

Le Somme chéquier collégien, 80 euros pour les dépenses de loisirs

Le département de la Somme propose "Le Somme Chéquier collégien : 16 chèques de 5 euros, qui sont distribués à chaque collégien", explique Virginie Caron-Decroix, vice-présidente du conseil départemental. Les élèves de la 5e à la 3e ont reçu ce chéquier avant l'été ; les 6e vont l'avoir début septembre. Sur les 80 euros pour l'année, 30 vont pour le sport, 25 pour les livres et les 25 restants pour les activités culturelles, comme le cinéma... mais aussi "pour des visites sur des sites culturels dans le département, comme Samara ou l'Historial de la Grande Guerre à Péronne", indique Virginie Caron-Decroix.

Le département propose aussi, pour les jeunes qui n'ont pas de connexion internet à la maison, de leur mettre à disposition des clés 4G notamment.

La carte Génération #HDF, mais aussi des coups de pouce sur les transports

Les Hauts-de-France proposent également des dispositifs, à destination des lycéens et des apprentis. D'abord avec la carte Génération #HDF ; elle permet de profiter de places gratuites sur certains spectacles. Mais c'est aussi un coup de pouce pour bien démarrer l'année ! Chez les apprentis d'abord, explique Manoelle Martin vice-présidente de la région : "Lors de leur entrée en première année d'apprentissage, ils ont sur cette carte un bon d'achat de 200 euros qui leur permet d'acheter du matériel nécessaire à leur formation". Cette carte Génération #HDF permet aussi aux lycéens d'acheter leurs fournitures scolaires : "Les élèves de seconde touchent 100 euros, puis 55 euros à leur entrée en première ; 55 euros en Terminale". Pour obtenir cette carte, il faut aller sur le site de la région avant la fin avril 2022.

Autre possibilité cette fois sur les transports. Avec un abonnement sur les TER : on peut économiser jusqu'à 88% du prix du billet normal : "L'abonnement étudiant TER permet d'avoir des réductions sur les billets de train entre le lieu de formation et le domicile de l'étudiant et de l'apprenti", conclut Manoelle Martin.

Toujours sur les transports, la région peut aussi aider sur les trajets en voiture des apprentis et des étudiants, entre le domicile et le lieu de formation. Enfin, les Hauts-de-France peuvent aussi financer 90% du permis de conduire pour les 18/35 ans, dans la limite de 1500 euros.