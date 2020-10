La nouvelle éco : en plein crise, le regard se durcit sur les chômeurs

Le chômage, ça peut tous nous arriver un jour ou l’autre. Nous tomber dessus, pour une raison ou pour une autre. L’immense majorité (93%) des Français le pense : personne n’est à l’abri de se retrouver sans emploi. C’est le résultat du dernier baromètre sur la perception du chômage, publié par l’Unédic, le gestionnaire de l’assurance chômage. Cette étude (et c’est d’autant plus intéressant) a été menée juste après le confinement, entre juin et juillet 2020. À une période où la crise commençait déjà à secouer l’économie. D’ailleurs, pour 73% des sondés la situation de l’emploi se dégrade. Un sentiment en très forte hausse : +27 points par rapport au baromètre précédent, réalisé avant la crise du Covid. Qu’ils soient actifs, demandeurs d’emploi ou salariés en chômage partiel, les sondés sont unanimes : ça va mal et ça fait peur.

"Assistés, fraudeurs, trop indemnisés" : le regard sur les chômeur s’est durci

Pourtant, le regard des Français s’est encore plus durci dans cette période post confinement. Ils sont plus nombreux à penser que les demandeurs d’emploi sont des personnes assistées (38% +5 points) ; qu’une partie d’entre eux sont des fraudeurs (35% +4 points) et que les allocations chômage sont trop élevées (36% +4 points).

Sur ce dernier point, le baromètre révèle d’ailleurs que les personnes sondées ne connaissent pas bien le système d’assurance chômage. Quand on leur demande d’estimer le montant moyen des allocations (910€ net par mois), à peine plus d’un tiers (35%) donne une réponse correcte. Ils sont 36% à le surestimer (en hausse de 9 points par rapport au dernier baromètre).

Cette perception négative des chômeurs est ressentie par les intéressés. Près d’un demandeur d’emploi sur deux a l’impression qu’on ne le croit pas quand il dit qu’il cherche du travail. 21% se sentent même méprisés et ont déjà été qualifiés de paresseux.

C’est tout le paradoxe de ce baromètre : la peur du chômage est réelle, le sentiment que ça peut arriver à n’importe qui est réel...mais le soupçon, les clichés sur le chômage et les chômeurs restent, eux, bien ancrés.