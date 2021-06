La nouvelle éco en Poitou : Boom d'activité pour les piscinistes de Poitiers

Ils sont tellement débordés les piscinistes de Poiters que certains ont leurs répondeurs saturés. Depuis le mois de mars, et les premiers beaux jours, le téléphone n'arrête pas de sonner : les Poitevins veulent des piscines. Certains professionnels sont même étonnées de voirs que les clients se lancent dans de tels projets, 25.000 euros au bas mot, parfois sous le coup d'une pulsion : soit parce qu'il fait chaud, soit parce qu'en raison de la crise covid, ils n'envisagent par de partir en vacances ou de voyeger cet été, soit tout simplement parce qu'avec les confinements successifs ils ont eu envie d'améliorer leur espace de vie.

Boom d'activité chez Desjoyaux piscines

Dans la Vienne en tout cas, et sur Poitiers, les piscinistes parlent de véritable boom d'activité. C'est le cas entre autres chez Desjoyaux piscines, à Poitiers Nord. L'enseigne installée Zone de la république a enregistré +43% d'activité ces derniers mois. Si on ajoute les 20% de croissance de l'an dernier, "c'est du plus sur du plus" pour David Chollet, co-dirigeant de la concession pictave. L'entreprise pictave qui emploie 11 salariés et travaille avec 35 partenaires, a dû mettre les moyens pour anticiper la hausse des demandes.

"Que ce soit au niveau de l'accueil en boutique ou au téléphone, de la maçonnerie-construction, de la technique et de l'entretien, sur tous les postes on a été obligés de presque doubler nos effectifs"

A la fin mars, le groupe Desjoyaux au niveau national affichait +50% d'activité.

Trop de demandes, pas assez de piscines

Chez Bella piscines à Poitiers sud par exemple, l'entreprise a vu son activité multipliée par trois depuis le mois de mars. Charlène Benoît, est l'assistante de direction :

" Généralement à cette période de l'année, on a une dizaine d'appels par semaine. Mais là, on en a vingt voire trente par semaine."

Bella piscines est une petite structure familiale implantée depuis 21 ans à Croutelle, à l'entrée sud de Poitiers. L'entreprise renvend des piscines à coque en polyester fabriquées par Excel piscines, une usine de Châtellerault. Elle en vend une centaine par an. Mais là, il y a tellement de commandes qu'il n'y aura sans doute même pas assez de piscines pour faire face à la demande.

Une bulle qui devrait durer

Impossible pour l'instant de savoir combien de temps va durer cette bulle, mais les observaters parlent de deux à trois années fortes encore pour les piscinistes, et pour tous les aménageurs : installateurs de véranda, pergolas, cuisine et autres paysagistes.

Dans la Vienne, département de 437.000 habitants environ, on estime à 119.000 le nombre de jardins piscinables. En 2020, selon David Chollet de Desjoyaux piscines, on recensait 13.000 piscines. Mais les chiffres évoluent très vite, précise-t-il. Cela laisse toutefois de belles perspectives de développement pour le marché local.

Des piscines plus petites qu'auparavant

S'il y a 15 ans, on vendait davantage de grands bassins de 10X5m ou de 12x6m, aujourd'hui, avec l'urbanisation, les lotissements etc, les terrains sont plus petits, et les Poitevins privilégient davantage les plus petits bassins de 6x3 ou de 8x4. Dans tous les cas, le prix total variera du simple au double en fonction de la taille de la piscine, de la nature du sol et des travaux à réaliser ainsi que des équipements annexes.