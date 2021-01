La Nouvelle éco en Poitou : comment le groupe poitevin Baïla Pizza s'en sort grâce à la vente à emporter

Dans la Nouvelle éco en Poitou, on s'intéresse à Baïla Pizza, une enseigne poitevine née il y a 20 ans et qui comte désormais plusieurs dizaines de restaurants en France. Le concept ? : une salle de restaurant et un comptoir de vente à emporter à côté, une activité qui les sauve en période de Covid.

Alors que les restaurateurs commencent à se faire à l'idée qu'ils ne rouvriront pas le 20 janver prochain, une enseigne tient bon dans cette crise sanitaire. Il s'agit du groupe Poitevin Baïla pizza. Le premier établissement a ouvert en 2000 dans le quartier St Cyprien. Vingt ans plus tard, on en compte quatre dans la ville aux cent clochers. Mais au total, l'enseigne s'est développé au point qu'on en trouve une quarantaine en France. Celle d'Abidjan ayant fermé.

Un concept qui sauve la marque

Dès le départ, Baïla pizza, c'est systématiquement un restaurant et un comptoir de vente à emporter attenant, avec vue plongeante sur le four et le pizzaïolo à l'ouvrage. Depuis le reconfinement, la salle de restauration est fermée, de fait, mais la vente à emporter bat son plein. Elle représente 30% du chiffre d'affaires. Et c'est ce qui permet à l'enseigne en plein confinement d'hiver de "limiter la casse", selon Eric Olivier, le président dondateur du groupe Baïla Pizza.

Ca ne permet pas de compenser la perte de la salle qui représente 70% du chiffre d'affaires, mais ça nous permet de payer nos factures et de ne pas sombrer davantage.

Eric Olivier, n'est pas né à Poitiers, mais c'est un Poitevin d'adoption. Il y vit depuis 1988. "Ce sont les Poitevins qui nous ont permis de développer la marque." Car les Poitevins sont entrés dans ses restaurants il y a vingt ans, et ils y viennent encore aujourd'hui. _"C'est une clientèle fidèle"_. Et cette clientèle fidèle, on la retrouve au comptoir de ventes à emporter pendant ce reconfinement.

Des salariés au chômage partiel

Il y a trois ans, le fondateur a voulu lever le pied et cédé une partie de son "bébé". Désormais, il gère une dizaine de restaurants en Nouvelle-Aquitaine : à Poitiers, Bordeaux, St Georges les Baillargeaux, Vouillé, ou encore Niort. des établissements qui emploient une quinzaine de salariés chacun. Avec la crise sanitaire, les deux tiers sont en chômage partiel.

Nouvelle carte, nouveaux horaires et nouveaux services

Avec les employés encore sur site, Eric Olivier gère la vente à emporter. Et s'adapte aux mesures gouvernemenales.

Avec le couvre-feu, on ouvre plus tôt l'après-midi. De 17 heures à 20 heures. Et après, on fait appel aux livreurs de Deliveroo et Uber eat jusqu'à 21h30.

Le groupe a étoffé sa carte, a créé de nouvelles recettes, plus adaptables à la livraison. Et malgré le contexte pandémique, le groupe poitevin envisage de nouvelles ouvertures d'établissements en 2021.