La nouvelle éco en Poitou : l'épicerie de vrac, l'Effet bocal va ouvrir un restaurant en novembre à Poitiers

Comme chaque matin désormais, France Bleu Poitou met en lumière la nouvelle économie locale, et aujourd'hui, on s'interesse à l'Effet bocal. Cela fait 3 ans que cette épicerie de produits en vrac a ouvert dans le quartier Montmidi à Poitiers, et le confinement n'a fait que renforcer son succès.

Le circuit-court, un vrai plus pendant le confinement

En tant que commerce d'alimentation l'effet bocal a pu ouvrir bien sûr pendant le confinement. Sans rayon vide puisque pratiquement tous les produits vendus sur place viennent de producteurs locaux. Le circuit court, le vrac, pas d'emballages, c'est ce qui fait l'ADN de la boutique qui a trouvé aujourd'hui sa clientèle. Et même une nouvelle clientèle arrivée "grâce" au Covid finalement. Mathilde Renault, l'une des gérantes explique que des clients ont eu une sorte de prise de conscience. Qu'ils ont voulu suivre ce qu'il y avait dans leur assiette. Changer leur manière de consommer et prendre des conseils pour passer au zéro déchet. Entre l'ancienne et la nouvelle clientèle gagnée pendant et après le confinement, l"'Effet bocal est en mesure aujourd'hui de faire vivre quatre personnes : deux gérantes, deux salariées. Une apprentie est également en cours de recrutement.

Un restaurant ouvrira début novembre

Avec un nouveau projet pour la rentrée aussi : un restaurant, la Soupière, qui pourra accueillir une vingtaine de clients. Les petits plats à consommer sur place ou à emporter seront conçus avec les produits de la boutique, issus des producteurs locaux. Pour créer ce nouveau lieu, les filles de l'Effet bocal avaient besoin de 5.000 euros. Elles en ont récolté 10.000 grâce au financement participatif. Ouverture prévue début novembre donc pour la Soupière, à Poitiers. Il sera situé juste à côté de l'épicerie.