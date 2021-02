La nouvelle éco en Poitou : le grossiste Métro fournit près de 750 restaurateurs en Vienne et Deux-Sèvres

Dans la nouvelle éco, on s'interesse au magasin Métro de Poitiers. Le grossiste en alimentation et en matériel fournit près de 2.500 professionnels des métiers de bouche, dont 750 restaurateurs entre la Vienne et les Deux-Sèvres. Des établissements en activité réduite à cause de la crise sanitaire.

Au magasin Métro de Poitiers, le parking n'est pas plein mais il n'est pas vide non plus Rue Marcel Dassault. Malgré les confinements et les couvre-feu successifs, le grossiste en alimentation et en matériel pour les métiers de bouche s'en sort plutôt bien car les restaurateurs-traiteurs et autres professionnels concernés se sont adaptés. Certes, les traiteurs spécialisés dans l'événementiel ne travaillent plus du tout en ce moment, et ça, le patron de Métro à Poitiers, Alain Lamoureux, le regrette. Il souhaite vivement que tous ses clients vont reprendre une activité normale bientôt, mais en attendant ils faut s'adapter.

S'adapter à la vente à emporter

Les cafés-bars-restaurants, c'est 40% de l'activité chez Métro. Avec la crise sanitaire et les fermetures des salles, la plupart proposent de la vente à emporter. Ils continuent d'acheter à Métro donc, précise Alain Lamoureux.

"Ils prennent moins de viande rouge car c'est plus difficile à réchauffer mais achètent davantage de viande blanche ou de poissons. Nos rayées boucherie, marée, et fruits et légumes fonctionnent très bien"

Avec la mutation de leur activité, les restaurateurs prennent plus de petites portions également et s'équipent en emballages à emporter. Finalement donc, pas de pertes de volumes : "Ce n'est pas qu'ils achètent moins, cest qu'ils achètent différement", conclut le responsable de l'enseigne Métro à Poitiers.

De l'activité partielle tout de même

Malgré tout, il manque des clients à l'appel. Une partie du personnel de Métro est donc en activité partielle. _"_Sur les 48 collaborateurs habituels, on oscille en ce moment entre 36 et 40 salariés par jour qui tournent en fonction des besoins". Le tout, dans le strict respect des conditions sanitaires : nombre de personnels limités par pièce, gel hydroalcoolique à disposition, sens de circulation imposé.

Sauvés par les autres métiers de bouche

D'après Alain Lamoureux, le responsable de Métro à Poitiers, certes les restaurateurs ont une activité réduite, mais les autres métiers de bouche eux tournent à plein régime. C'est ce qui permet aussi de compenser les pertes du grossiste.

" Les boulangers, les bouchers, les charcutiers, mais aussi les ambulants ou la restauration rapide fonctionnent très bien. Tous ceux qui ont pignon sur rue ou un commerce local".

Tous ces professionnels tournent très bien, que ce soit en boutique, en vente à emporter ou en livraisons. Car contrairement au premier confinement de mars 2020, l'économie française continue de tourner malgré tout et les salariés ont besoin de se restaurer le midi.