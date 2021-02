La Nouvelle éco en Poitou : vague de ruptures conventionnelles à Gifi chez les ex-Alinéa de Poitiers

C'est la Nouvelle République de la Vienne qui s'en est fait l'écho hier, une vague de demandes de ruptures conventionnelles chez Gifi à Poitiers Sud. Ces dossiers émanent d'ex-salariés d'Alinéa, le magasin de meubles et décoration. Ils sont arrivés sur le bureau de la Direccte, la direction départemenale du travail de la Vienne qui en a déjà validé six. Mais qui en a reçu onze autres depuis. Onze dossiers dont deux toujours à l'instruction car ils concernent des salariés protégés.

Une procédure individuelle

Les neuf autres quant à eux ont été refusés. La directrice départementale du travail Agnès Mottet s'en explique. La rupture conventionnelle est normalement :

"une procédure individuelle qui permet à un salarié et à un employeur de rompre un contrat à durée indéterminée d'un commun accord".

Le dispositif créé en 2008 permet au salarié de toucher des allocations chômage si ce dernier a suffisamment cotisé.

Après discussions, les deux parties établissent un document. Elles disposent chacune d'un délai de quinze jours pour éventuellement se rétracter. Le formulaire est ensuite télétransmis à la Direccte pour y être instruit. Les services examinent les modalités de versement des indemnités, vérifient des droits aux congés, etc.

Neuf dossiers rejetés

A l'issue, soit ils valident le document soit ils le rejettent. C'est ce qu'il s'est passé dans le cas des dossiers Gifi, l'enseigne d'articles à petits prix. Et là aussi, la directrice du travail s'en réfère au droit du travail : "En aucun cas, une rupture conventionnelle ne peut être un détournement du code du travail et empêcher le salarié de bénéficier du reclassement et de tous les efforts qu'un employeur doit mettre en oeuvre lorsqu'il applique une procédure collective". Et Agnès Mottet rappelle que lorsqu'on souhaite mettre en place ou réorganiser son entreprise, il faut parfois passer par un licenciement collectif.

"En fonction de la taille de l'entreprise, cela passe par la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, par un licenciement collectif économique ou encore par une rupture conventionnelle collective"

Dans tous les cas, ces procédures imposent des efforts à l'employeur qui doit proposer des reclassements internes ou externes, et/ou financer des formations pour permettre aux salariés de rebondir.