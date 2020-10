"La nouvelle Eco" : en Sarthe des entreprises s'associent pour vanter les métiers de la relation client

Des entreprises du Mans s'associent pour attirer et recruter dans les métiers de la relation client. Le collectif,"RésoluMansClient" lance dès ce mercredi des vidéos pour vanter les mérites de ces métiers qui représentent environ près de 2.000 emplois dans une vingtaine d'entreprises en Sarthe.

En Sarthe, le secteur de la relation client représente environ près de 2.000 emplois dans une vingtaine d'entreprises. Et il y a toujours besoin de main d'oeuvre. Pour attirer de nouveaux candidats, le collectif "RésolumansClient" lance dès ce mercredi des vidéos pour attirer de nouveaux candidats.

Geneviève Baslé de la société d'intérim Randstad, et membre du collectif "RésoluMansClient" travaille depuis plus de dix ans dans le recrutement de ces postes. Pour elle, ces métiers sont évolutifs.

"On peut tout à fait faire carrière et casser parfois la mauvaises image qu'ils peuvent avoir. Aujourd'hui, dans chaque grande entreprise, il y a un service client. Certains postes fonctionnent par saison d'autres par secteur d'activité"

.

Télé-opératrice (illustration) © Maxppp - Odilon Dimier

Avec le lancement des vidéos, chaque entreprise a voulu valoriser ces métiers. Il s'agit d'une web-série de six témoignages. La Websérie sera publiée entre ce mercredi et le 14 octobre.. Six vidéos ont été réalisées avec les salariés des entreprises membres du collectif.

1 « Curiosité- agilité », Nexecur

2 « Utilité », Mondial Assistance (AWP)

3 « Grandir - métier tremplin », OuiCare

4 « positivisme » (résilience/optimisme), Groupama Centre Manche

5 « Respect-Bienveillance, intégrité », Randstad

6 « Esprit d’équipe », Téléperformance

Retrouvez toutes les vidéos à partir du 7 octobre sur : www.resolumansclient.fr

À réécouter : les différents épisodes de la nouvelle éco