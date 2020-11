"La nouvelle éco" : en Sarthe les entreprises du bâtiment "sereines" car cette fois, "les règles sont claires"

C'est un soulagement pour les artisans et une bonne nouvelle pour les Sarthois. Les entreprises du bâtiment peuvent poursuivre leur activité pendant le nouveau confinement. Les règles sont claires. "Les professionnels peuvent intervenir en toute sécurité puisqu'on se réfère à un guide, un protocole d'intervention", se réjouit Bruno Hatton, le co-président de la CAPEB en Sarthe (la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment). Les entrepreneurs peuvent intervenir pour tout type de chantier : "dépannage d'urgence comme travaux plus longs", précise-t-il.

Un guide édité pour les artisans

Dans ce guide figurent les règles sanitaires à respecter (port de gants, utilisation de gel et autres produits désinfectants) ainsi que la conduite à tenir vis à vis des clients, par exemple : un coup de fil pour s'assurer de leur état de santé et répondre à leurs éventuelles inquiétudes.

Des professionnels mieux armés que lors du premier confinement

Ainsi, les petites entreprises du bâtiment, en Sarthe, abordent ce nouveau confinement avec "sérénité", résume leur représentant, Bruno Hatton, co-président de la CAPEB. "Au printemps dernier, nous ne savions pas trop comment procéder", se souvient-il. "Aujourd'hui, nous faisons face", détaille Bruno Hatton. "N'oublions pas non plus qu'il y a des aides : 63% des artisans y ont fait appel, notamment pour le PGE (le Prêt Garanti par l'Etat", rappelle le co-président de la CAPEB, la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, en Sarthe.

► Ecoutez la chronique "La nouvelle éco" de 7h15 sur France Bleu Maine