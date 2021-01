La Nouvelle éco : En un an, 80 restaurateurs montpelliérains sont devenus partenaires de Deliveroo

En janvier 2021, 340 restaurants montpelliérains sont partenaires avec Deliveroo, l'entreprise de livraison de repas à domicile. Ils sont 80 de plus que l'année dernière. 300 livreurs travaillent pour Deliveroo sur Montpellier. Cette hausse de leur activité s'explique en partie par la fermeture des restaurants, liée à la crise du Covid-19. Seuls les repas à emporter et les livraisons à domicile sont autorisés. Selon Deliveroo, leur service permet d'épauler les professionnels. Interview avec Damien Stéffan, porte-parole de Deliveroo.

Est-ce que vous surfez sur la vague du coronavirus?

On préférerait que la situation soit différente. On espère tous pouvoir retrouver le plaisir de dîner en salle. Mais on est solidaire des restaurateurs, qui ont été beaucoup touchés par cette crise, et qui peuvent se tourner vers nous pour un service de livraison.

Certains restaurateurs vous ont-il dit qu'ils réussissaient à sortir la tête de l'eau grâce à vous?

Oui, c'est le cas, en particulier les restaurateurs indépendants de Montpellier. Beaucoup sont reconnaissants. Il y en a beaucoup qui nous disent que, en 2020, sans service de livraison ou de repas à emporter, ils auraient fermé. Il est évident que la seule livraison ne compense pas la perte de chiffre d'affaires. En revanche, les cuisines peuvent continuer à tourner grâce à des services comme Deliveroo.

Ça s'explique par l'effet conjugué de deux tendances : l'engouement pour la livraison à domicile et la crise du Covid-19 - Damien Stéffan, porte-parole de Deliveroo

Est-ce que c'est un autre profil de restaurateur qui se tourne vers vous?

Il y a une demande intense de tous les restaurateurs, des grandes chaînes aux indépendants. C'est surtout par rapport à ces derniers qu'on est très heureux de proposer nos services, comme ils n'ont peut-être pas la même notoriété ou force de frappe.

