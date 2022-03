La nouvelle éco : Enedis lance une campagne de recrutement de 50 salariés et apprentis en Picardie

Enedis recrute en Picardie. Le distributeur d'électricité souhaite embaucher 50 collaborateurs pour la rentrée 2022, dont 27 en CDI ou CDD et 23 en contrat d'apprentissage. "Nous avons surtout de gros besoins en matière d'opérateurs de réseau", précise Véronique Pauly, directrice régionale d'Enedis en Picardie.

Les autres profils recherchés sont "des techniciens d'intervention, des chargés de projet, de raccordement" mais aussi des salariés formés "dans les fonctions tertiaires comme les ressources humaines, la gestion ou encore les chefs de projet", ajoute-t-elle. Ces futurs embauchés pourront travailler sur les neufs sites de l'entreprise en Picardie, puisque "nous avons des opportunités aussi bien à Abbeville qu'à Château-Thierry, à Soissons qu'à Saint-Quentin".

Féminiser l'entreprise

L'entreprise Enedis mise aussi sur l'alternance, avec 23 contrats en apprentissage proposés pour la rentrée de septembre. "C'est assez idéal pour nous, parce que ça nous permet à la fois de former des jeunes à la spécificité de nos métiers, mais également de repérer les meilleurs, pour les amener à la réussite avant de les embaucher. Nous recrutons 50 à 70% des jeunes qui réussissent leur alternance à nos côtés", affirme Véronique Pauly.

Et alors que seulement 18% des employés d'Enedis en Picardie sont des femmes, "on veut féminiser" la masse salariale, explique Véronique Pauly. "On est une entreprise publique, donc on doit être le reflet de la société et le reflet de ce que sont nos clients. La part de femmes doit donc pouvoir augmenter, chez les techniciennes mais aussi dans le comité de direction qui compte aujourd'hui 30% de femmes", souligne également la directrice régionale d'Enedis en Picardie. Et si recruter des femmes est "un peu compliqué", parce que "c'est un sujet sociétal et culturel où les filles sont moins poussées ou moins attirées vers les mathématiques", Véronique Pauly est optimiste. "C'est un travail qu'il faut prendre à la racine pour essayer de leur donner confiance dans leur capacité à faire et ensuite à nous, dans les entreprises, de prendre le relais pour bien les accueillir, pour bien les former, pour qu'elles réussissent."

Les postes à pourvoir chez Enedis en Picardie sont à retrouver sur enedis.fr.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix