La nouvelle éco - Energy Cycle Genlis, le nouvel acteur de la mobilité douce en plaine dijonnaise

Avec la fin programmée des moteurs thermiques en Europe d'ici 2035, nous allons être de plus en plus obligés de privilégier la mobilité douce dans nos déplacements. Le vélo et le vélo électrique vont donc prendre une place prépondérante pour les petits trajets. Un aspect qui n'a pas échappé à Mathias Schmitt et à son père, tous deux anciens triathlètes. Une passion pour le sport et pour la mobilité qui vient de franchir un grand pas avec l'ouverture, il y a une semaine, d'Energy Cycle Genlis. Un marché porteur, alors que la fédération française des usagers de la bicyclette prévoit la vente d'un million de vélos jusqu’en 2025. Entretien avec Mathias Schmitt.

Mathias Schmitt devant l'un des VTT électrique vendu dans le magasin Energy Cycles Genlis - Energy Cycles Genlis

On se rapproche de la fin des moteurs thermiques pour les voitures. Ça ouvre de bonnes perspectives pour les déplacements en vélos électriques ?

Ça nous donne effectivement des perspectives. Maintenant, il faut qu'on attende de voir quels moyens seront mis en place pour aider les concitoyens au niveau du vélo électrique, et plus largement, de la mobilité douce. Mais oui, ça nous donne des perspectives d'évolution. Maintenant, il faut que tout suive derrière, notamment au niveau des pistes cyclables, parce qu'aujourd'hui, pour circuler à vélo, ça reste compliqué dans le département.

Vous avez créé Energy Cycles Genlis, qu'est ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette activité ?

Deux choses. J'ai ouvert le magasin avec mon père. Nous sommes tous les deux triathlètes. C'est cette passion sportive qui nous a aidés à mener à bien ce projet de magasin. Nous avons aussi cette volonté de nous impliquer au déploiement de la mobilité douce. On avait une compétence dans le vélo, donc on s'est dit qu'on allait participer en montant un magasin et en permettant aux habitants de Genlis mais aussi aux habitants de la communauté de communes de la plaine dijonnaise, d'avoir un magasin de proximité.

Que proposez vous exactement ?

On est spécialisé en vélos électriques, mais on vend également du vélo traditionnel et on a un département de glisse urbaine, trottinettes, skate board et BMX, puisqu'il y a pas mal de skate park qui se développent sur la communauté de communes. Donc, on propose aussi de la mécanique, en traditionnel.

Une vue du magasin Energy Cycle Genlis - Energy Cycle Genlis

Vous êtes étudiant en école de commerce dans le sport et donc aussi entrepreneur, vous arrivez à concilier les deux facilement ?

On ne va pas se mentir, c'est compliqué. Mais maintenant, en faisant des grosses journées, j'arrive à concilier les deux. Et puis, depuis maintenant un an, je suis en alternance dans mes propres projets. Donc ça me permet vraiment de les développer et notamment d'ouvrir le magasin Energy Cycles Genlis.

On peut également commander des vélos sur votre site internet ?

Tout à fait, c'est exact. sur energycyclegenlis.com. Le site a été lancé il y a deux semaines maintenant et le magasin a ouvert il y a une semaine.

Quels sont vos objectifs en terme de chiffre d'affaires ?

On a estimé qu'il faut vendre six vélos électriques par mois pour les débuts, ce qui représente un chiffre d'affaires prévisionnel d'environ 100 000 € pour la première année. Ça reste un prévisionnel, donc évidemment on va écouter le marché puis voir ce que ça donne.

En terme de marché justement, vous avez de la concurrence dans le secteur de Genlis ?

Non. C'est une des raisons supplémentaires qui nous a poussé à monter ce magasin puisque nous, on est résident sur Izier, un village de la communauté de communes de la plaine dijonnaise. Et au final, il y a un vide entre Dijon et Dole, le magasin d'Auxonne étant fermé. A Genlis, il y a eu un magasin à une époque, mais maintenant il est fermé. Au final, on est vraiment les seuls hormis sur la réparation puisque, mais je n'appellerais pas ça un concurrent mais plutôt un partenaire, il y a un réparateur à Tart-le-Haut. On se conseille mutuellement.

Energy Cycle Genlis propose aussi des trottinettes et des skate board - Energy Cycle Genlis