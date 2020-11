La nouvelle éco : enfin l'AOP pour les vignerons du Nyonsais !

Après une très longue attente, les vignerons de Nyons, Mirabel-aux-Baronnies, Piégon et Venterol peuvent enfin revendiquer l'appellation d'origine protégée Côtes-du-Rhône villages Nyons.

Il aura fallu 20 ans pour que le dossier aboutisse : une nouvelle AOP voit le jour pour des viticulteurs du sud Drôme : l'appellation d'origine protégée Côtes-du-Rhône villages Nyons. Elle regroupe les communes de Nyons, Mirabel-aux-Baronnies, Piégon et Venterol. Selon Pierre-Michel More, président du syndicat des vignerons du Nyonsais, cette excellente nouvelle est une reconnaissance du travail en Drôme provençale.

Avec ses 215 viticulteurs et un peu plus de 2500 hectares de vignobles, le syndicat des vignerons du Nyonsais, fort de ses 7 caves coopératives et de ses 8 domaines, représente 10 millions de litres de vin.

Pierre-Michel More était invité de "la nouvelle éco" ce jeudi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :

