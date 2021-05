La Nouvelle éco : enfin la saison de la fraise locale !

La saison de la fraise locale s'ouvre enfin ! On les attendait avec impatience, les fraises de notre région commencent à envahir nos étales. Elles ont deux semaines de retard sur une saison normale. La faute à une météo capricieuse et à plusieurs nuits de gelées. Mais la production est sauvée.

Enfin la saison de la fraise locale ! Et elle s'annonce succulente. On les attendait avec impatience, les fraises de notre région commencent à envahir nos étales. Après les caprices de la météo et plusieurs nuits de gelées printanières, on a bien cru que les productions allaient durement souffrir. Finalement elles sont là et les producteurs du Noyonnais, pays berceau de la fraise locale, où se trouvent les coopératives de fruits rouges historiques, prennent soin de leur "or rouge". Dans une production à Baboeuf dans l'Oise, près de Noyon, les barquettes de fraises s'arrachent à la caisse comme dans le distributeur automatique de la Serre du Point du Jour. Réécoutez le reportage de la Nouvelle éco de France Bleu Picardie ci-dessous.

Josselin Maréchal, producteur de fraises et gérant de la Serre du Point du Jour à Baboeuf (Oise) cultive 3000 mètres carrés de fraisiers. © Radio France - Marine Chailloux

Il faut dire que les fraises se sont fait attendre. Elles accusent deux semaines de retard, à cause du froid. La bonne nouvelle c'est que comme il n'y a pas de fortes chaleurs, la production de fraises va pouvoir s'étaler tout l'été. L'année dernière, au contraire, les pics de chaleur avaient fait mûrir toutes les productions en même temps. Les cultivateurs avaient donc dû faire dans l'urgence des confitures et des jus pour ne pas perdre les fraises.