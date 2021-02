La nouvelle éco : énorme succès de Marguerite & Cie, spécialiste de la lutte contre la précarité menstruelle

La ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal a annoncé mardi que les protections hygiéniques seraient gratuites dès la rentrée pour les étudiantes, avec des distributeurs dans tous les campus. Une annonce qui devrait profiter à Marguerite & Cie, l'entreprise créée il y a trois ans par Gaëlle Le Noane à Lesconil, dans le Sud Finistère. Cette entrepreneuse bretonne a largement contribué à sensibiliser à cette question de la précarité menstruelle et a homologué les premiers distributeurs mis en place dans les campus.

"Ça nous est à toutes arrivé de mettre du papier toilette au fond de la culotte"

La précarité menstruelle ? Il y a trois ans, les banquiers lui demandaient de quoi elle parlait. Aujourd'hui, cette question a fait l'objet de divers rapports, notamment sur les difficultés des étudiantes à financer leurs périodiques. Mais les distributeurs qui seront installés à la rentrée universitaire prochaine ne seront pas réservées aux plus précaires. " C'est l'un de mes combats, précise Gaëlle Le Noane, ces distributeurs doivent être ouverts à toutes, car ça nous est arrivé à toutes de mettre du papier toilette au fond de la culotte, d'être en difficulté. Ces distributeurs sont donc ouverts à toutes. À chacune d'être citoyenne et de prendre seulement ce qui lui est nécessaire."

Déjà 9 salariés et une forte progression

L'entreprise a créé neuf emplois en un an : "On était déjà dans six Crous en France et on est contacté par d'autres universités, s'enthousiasme Gaelle Le Noane. "On a une évolution de 10% par semaine du nombre de clients. J'appelle ça la révolution menstruelle venue de l'Ouest. C'est une énorme vague dans la France entière. Il y a déjà 500 distributeurs qui sortent de notre entreprise. 1,4 millions de périodiques qui sortent tous les mois de nos distributeurs. Des tampons et des serviettes bio et qui sont labellisés commerce équitable."