La Nouvelle Eco - "Entre Artisans", la plateforme rennaise veut simplifier la vie des entreprises du bâtiment

La plateforme rennaise "Entre Artisans" propose la mise en relation de professionnels. L'idée, c'est de palier les décalages de chantier, lorsque les patrons se retrouvent avec des salariés sur les bras, mais sans avoir de tâches à leur confier : ils peuvent alors intervenir pour d'autres entreprises, qui auraient justement besoin d'ouvriers. Entretien, ce jeudi matin dans la Nouvelle Eco sur France Bleu Armorique avec Christelle Georget, la cofondatrice de la plateforme, lancée en 2021 et qui compte une cinquantaine d'entreprises présentes sur son site.

Comment vous est venue l'idée de cette plateforme que vous avez lancée alors?

Cette plateforme est née de l'idée de mon mari qui est artisan, qui a eu son entreprise pendant une quinzaine d'années et qui a été confronté à d es problèmes d'imprévus dans son organisation, ce qui entraînait des dégradations de rentabilité dans son activité. Concrètement, aujourd'hui, nous savons tous que dans le bâtiment, il est difficile de tenir les délais et on a parfois des chantiers qui vont être décalés dans un sens ou dans un autre. Ce que l'on a programmé pour ses salariés à un moment donné peut être reporté, et c'est à ce moment qu'on trouve qu'on se retrouve avec des salariés inoccupés et à qui il faut trouver du travail pour être dans les normes de la rentabilité. Cette plateforme, justement, permet de pouvoir éviter ces écueils et de pouvoir proposer des salariés qualifiés à d'autres entreprises qui, elles, recherchent des profils compétents et qui sont débordées.

Comment cela marche concrètement?

Des entreprises qui se retrouvent justement avec des salariés inoccupés peuvent proposer leurs services gratuitement sur la plateforme. On s'adresse aussi bien à des entreprises avec plusieurs salariés que des entreprises avec un artisan qui veut faire par exemple de la sous traitance. Pour les entreprises qui recherchent de la main d'oeuvre, qui sont débordées, elles n'ont plus qu'à se connecter sur la plateforme, à faire une recherche dans le moteur de recherche. La mise en relation, ensuite, se fait sur le site Internet. Pour l'entreprise qui recherche, c'est un coût à la mise en relation de 80 €.

Il y a une solution à la situation que vous décrivez, ce serait le recours à l'intérim ?

C'est ce que beaucoup de personnes pensent. Dans la pratique, les artisans sont plutôt insatisfaits des intérimaires, ils préfèrent au contraire s'entraider. Parce qu'en se prêtant des salariés, ils ont affaire à des gens qui ont été formés par les mêmes organismes, qui ont les mêmes pratiques, le même vocabulaire et les mêmes usages. Donc c'est plus efficace, plus opérationnel que de faire appel à un intérimaire qui parfois n'a pas les mêmes compétences ou les bonnes compétences demandées sur un chantier et pour lequel le dirigeant va passer du temps à le former.

Aujourd'hui, qui est déjà présent sur cette plateforme, et que visez-vous pour la suite?

De manière générale, nous avons des entreprises de 20 salariés, voire un peu moins. Aussi bien des entreprises qui ont déjà pas mal de salariés que des sous traitants, que des artisans en solo ou qui se sont mis à leur compte. On a aussi des artisans qui démarrent leur activité et qui n'ont pas forcément un cahier de commandes rempli. Nous touchons actuellement la Bretagne et l’Île-de-France.

L'idée, c'est de grossir, aller conquérir d'autres territoires ?

Speaker 2: Complètement. Nos ambitions, c'est d'être un service national. Comme nous existons depuis un an, on se concentre d'abord sur nos terres, en Bretagne, en Ille et Vilaine. On a également remarqué qu'en Ile-de-France, étant donné que mathématiquement il y a plus de monde, ce service apporte des réponses.