La nouvelle éco : entre graissage des machines et ménage, l'AF Fitness Club se prépare à rouvrir à Grenoble

Farouk Amrani, vous êtes le gérant de l'AF Fitness Club dans le quartier de l'île Verte à Grenoble depuis octobre 2019. Les salles de sport sont fermées depuis 8 mois à cause de la crise sanitaire et peuvent rouvrir demain, j'imagine que vous attendez demain avec impatience. Comment vous préparez-vous ? Avec quel protocole sanitaire ?

Tout à fait. Depuis une fermeture le 26 septembre 2020, on attend effectivement cette ouverture avec impatience. Pour le protocole sanitaire, c'est comment dire, un petit peu ambigu. Parce qu'il y a un peu de tout qui circule. Et sur le site du ministère des Sports, il n'y a rien de très, très clair. Donc on est parti sur des jauges à 50% pour s'aligner sur ce que font les restaurants, en se disant que ce sera le plus proche.

Donc, il faut calculer toutes les surfaces, délimiter des places. Et puis, il y a le sens de circulation, installer tout le protocole de désinfection d'avant et après utilisation. Et puis, on a un cahier de rappel numérique pour savoir qui est venu et on a mis en place une application pour que chacun réserve son créneau sur la journée. Comme ça, ça nous permet de savoir qui était présent, à quel moment, avec qui. Ça nous permet de retracer toutes les personnes au cas où.

Alors, comment remettre en marche une salle de sport ? Il y a toutes les machines à réveiller ?

Oui, il y a toutes les machines à réveiller : l'entretien, graisser les machines, et puis le gros coup de ménage à faire depuis huit mois d'inutilisation, forcément. Donc, j'ai eu de la chance de venir un petit peu tous les jours pour ne pas laisser tout ça s'enrayer, s'encrasser. Il y a toute la logistique à remettre en place, remotiver l'équipe pour revenir après huit mois d'inactivité, c'est un peu compliqué aussi pour eux.

Et côté clients, vous avez des demandes ? Ils seront là vos abonnés ? Dès la fin du mois de juin avant l'été ou est-ce qu'ils vont attendre septembre ?

Pour être honnête, jusqu'à dimanche, c'était plutôt très, très calme. Et ça s'orientait plutôt vers une longue traversée de désert sans croiser personne. Ou c'était plutôt des appels de gens qui voulaient résilier. Et depuis hier, ça commence à s'activer, donc c'est plutôt encourageant pour la suite.

Comment avez-vous vécu la période du Covid, vous avez bénéficié d'aides ?

Effectivement, on a bénéficié d'aides. On a bénéficié des 10 000 euros d'aides. Même si elles tardent à venir. Donc, il faut avoir quand même une petite trésorerie pour pouvoir avancer les frais, avant qu'elles ne soient versées. Mais elles sont quand même là. Typiquement, ça fait depuis janvier que je n'ai pas eu mes versements. Donc ça fait un petit peu long. Mais, elles ne vont pas tarder. On va espérer qu'elles ne vont pas tarder à arriver.

Farouk Amrani répond aux questions de Véronique Saviuc Copier

