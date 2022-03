La nouvelle éco : "Etre son propre patron, c'est parfois être seul"

A Dijon, la friperie "Les Nomades" baisse définitivement son rideau. Ce magasin a été lancé il y a 10 mois en centre ville, tout près de la place du Théâtre. Il proposait des vêtements de seconde main, mais de qualité pour les femmes et les enfants. A 31 ans, Marion Lonjaret la jeune femme qui a lancé ce projet ferme sa boutique sans perdre d'argent. Elle préfère tout arrêter car tenir un commerce seule n'est pas une aventure facile. C'est cette expérience qu'elle partage avec nous aujourd'hui

France Bleu Bourgogne : Pourquoi renoncer à tenir une boutique ?

Marion Lonjaret : En fait, je me suis rendue compte que ce que j'ai vraiment aimé, c'était tout ce qui tournait autour de la création. Le fait d'avoir une boutique impose des horaires. Je me suis rendue compte que je manquais de liberté et que j'avais besoin d'être à l'extérieur et de pouvoir faire des choses, de partir à la rencontre des gens, de faire des partenariats. J'ai été commerciale pendant longtemps avant (Marion etait agent d'assurances NDLR) et et du coup, ça me manquait un petit peu.

Concrètement, quelles sont les contraintes d'une boutique ?

J'avais choisi au début d'ouvrir de mardi à samedi, de 10 heures à 19h30, donc en continu toute la journée, ce qui fait une belle plage horaire. Après, j'ai tenté du lundi au vendredi, donc un petit peu plus de souplesse pour les week-ends. Mais encore une fois, je me suis rendue compte que ce que j'aimais, c'était aller à la rencontre des gens directement

Qu'est ce qui ne tient pas ? Le modèle économique ou le choix de vie ?

Je ne peux pas dire que le modèle économique n'a pas fonctionné puisque l'aventure a duré moins d'un an. Je pense que c'est quelque chose qui peut fonctionner dans le temps. Pour moi, c'est vraiment une question de choix de vie. C'est le plus important pour moi, c'est d'être en accord avec moi même, de m'écouter et vu que je ne m'y retrouve pas. J'ai pris la décision d'arrêter

Marion Lonjaret avait créé une boutique atypique, ambiance chaleureuse et détendue © Radio France - Olivier Estran

Tenir une boutique seule, c'est un pari impossible ?

Ce n'est pas un pari impossible, je ne pense pas. Par contre, il faut se rendre compte aussi qu'être chef d'entreprise, ça peut apporter de la solitude. Moi, je l'ai ressenti. J'ai eu la chance d'avoir quelques stagiaires qui m'ont accompagné, donc c'était vraiment cool de pouvoir échanger. Mais oui, être chef d'entreprise, c'est parfois prendre ses décisions tout seul et ça peut être compliqué.

On est nombreux à penser à une reconversion. A trouver un autre mode de vie. Vous, quel est le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui veut se lancer ?

Il faut prendre le temps de vraiment se positionner, d'être bien accompagné. Je pense que c'est hyper important. Il y a des organismes gratuits en Côte d'Or, en Bourgogne, qui peuvent vous accompagner (La Chambre de Commerce et d'Industrie , ou la BGE -NDLR). Après, pour la comptabilité, je vous invite vraiment est accompagné par un comptable, c'est hyper important. Et puis d'être bien entouré aussi. C'est important d'être entouré de ses amis, de ses proches, de bien échanger avec eux, d'avoir des conseils de leur part parce que parfois, on a la tête dans le guidon.

Tiendrez vous à nouveau un commerce ou bien vous vous dîtes "plus jamais !" ?

Non je ne dis pas plus jamais et je ne regrette rien : a celles et ceux qui voudraient se lancer, je dis qu'il faut vraiment se poser, réfléchir à un plan complet. Déjà, la communication, c'est vraiment quelque chose de très important. Bien choisir son local. Moi, j'avais choisi un local en étage. Peut être que ça m'a porté un peu préjudice, je pense. Pourtant j'ai fait des efforts incroyables là-dessus en termes de radio, de presse, de dynamisme, de partenariats. Il faut bien s'aider des réseaux sociaux. Vous avez des organismes qui peuvent vous accompagner encore une fois à la comptabilité. C'est vraiment une belle expérience. Pour finir sur une note positive, j'ai adoré l'entrepreneuriat. Ça m'a vraiment permis de prendre confiance en moi sur plein de choses. Alors je dis franchement "Allez-y, osez !". Et puis, au pire, on retombe sur nos pattes !"