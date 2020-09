La nouvelle éco : entrepreneur-salarié, un moteur de l'économie sociale et solidaire dans les deux Charentes

L'économie sociale et solidaire se mobilise pour que les coopératives soient au coeur du plan de relance économique. En Nouvelle Aquitaine, l'économie sociale et solidaire, c'est 29 réseaux, regroupés dans une "chambre régionale de l'économie sociale et solidaire". Ce sont surtout des coopératives.

Héliscoop, coopérative d'activité et d'emploi, permet aux porteurs de projets d'être à la fois entrepreneurs et salariés. Créée en Septembre 2017, dans le quartier de l'Houmeau à Angoulême, la coopérative a installé un établissement secondaire à Saintes, pour irriguer toute la Saintonge. Le principe de l'entrepreneur-salarié, inventé par la Loi Hamon du 31 juillet 2014, c'est un parcours sécurisé pour créer son entreprise : la coopérative assure une couverture juridique et administrative au porteur de projet, qui peut créer son entreprise, tout en touchant son propre salaire.

C'est une coopérative qui s'occupe de tout ce qui n'est pas l'activité principale de l'entrepreneur (photo d'illustration) © Maxppp - Frédéric CIROU

L'entrepreneur se consacre à faire son chiffre d'affaires, avec l'appui et la gestion comptable et administrative de la coopérative, et il développe ses activités tout en n'ayant pas la responsabilité juridique pleine et entière de son entreprise. Aujourd'hui, Héliscoop c'est 11 entrepreneurs salariés, et une vingtaine d'entrepreneurs en contrats d'appui. Héliscoop a déjà plusieurs projets pour construire le monde d'après, et elle lance un appel pour trouver un endroit pour accueillir des boutiques-écoles à Saintes : il faut un local de 70 à 100 mètres carrés, avec un loyer modéré, pas forcément dans les rues piétonnes.