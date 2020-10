"La nouvelle Eco" : Envie Maine qui recycle et qui vend de l'électro-ménager au Mans veut s'agrandir

"Envie Maine", l'entreprise d'insertion basée près du Mans qui répare et qui vend de l'électro-ménager veut déménager et s'agrandir. Un projet est actuellement en cours sur le site de l'ancienne jardinerie Delbard dans la zone du Vivier à Allonnes.

Depuis le déconfinement, les ventes sont bien reparties chez Envie Maine. Il y a eu de 15 à 20% de ventes en plus que les autres années avec même de nouveaux clients. Du coup, l'entreprise d'insertion souhaite s'agrandir et déménager dans la zone du Vivier à Allonnes.

De bons résultats et un projet d'agrandissement

Envie Maine, l'entreprise de réparation et de vente d'électro-ménager basé au Mans route d'Allonnes a réalisé de bons résultats depuis le déconfinement. "Alors, certes, on ne rattrapera pas les semaines pendant lesquelles on a du fermer, mais on a fait 15 à 20% de ventes en plus sur le mois de mai par exemple" souligne Léolpold Dollon, le responsable d'Envie Maine.

Du coup, cette entreprise d'insertion qui emploie une centaine de salariés veut s'agrandir et déménager. Un projet est actuellement en cours à Allonnes sur la zone du vivier dans l'ancienne jardinerie Delbard. C'est un dossier qui va prendre plusieurs années. Le financement est à l'étude nous a confié le directeur d'Envie Maine. Il s'agirait de détruire la verrière de l'ancienne jardinerie et de construire un nouveau bâtiment. L'entreprise souhaite ainsi réunir toutes ses structures dans un même lieu. "On voudrait aussi garder l'esprit du jardin avec pourquoi pas des jardins ouvriers, des ruches, pour que tous les habitants d'Allonnes soient associés" rajoute Léolpold Dollon, le responsable d'Envie Maine.

Le site d'Envie Maine - @envie-maine

