La nouvelle Eco : Equilait a doublé ses ventes de lait pendant le confinement en Sarthe

En 2017, onze producteurs de lait de la Sarthe se sont associés pour créer la filière de vente directe Equilait. Trois ans après, ils écoulent un million de briques de lait par an. Les ventes ont bien marché pendant le confinement. Depuis la rentrée, le produit est valorisé avec un nouveau packaging mais les ventes se sont stabilisées.

Interview de David Bourdin, le responsable de cette filière 100% sarthoise

France Bleu Maine : Est-ce que les ventes d'Equilait ont bien marché pendant le confinement ???

David Bourdin : Au début du confinement, nous étions très inquiets car s'il y a bien un produit qui ne se conserve pas dans les fermes, c'est le lait. Une vache, ça fait du lait tous les jours ! Et nos briques sont en vente, seulement trois jours après la traite donc ça va très vite et si les consommateurs ne sont pas présents, ça peut vite aller très mal. Heureusement, nous avons été agréablement surpris, car les sarthois ont privilégié notre lait. il faut dire aussi que certaines grandes surfaces ont eu des problèmes d'approvisionnement avec certaines grandes marques et ça nous a aidé. Résultat : sur la période du confinement, on a doublé nos ventes par rapport à l'année dernière.

Une vache laitière de la filière Equilait - @Equilait

France Bleu Maine : Et depuis la fin du confinement, est-ce que les sarthois ont continué à privilégier vos produits ?

David Bourdin : Malheureusement non. Comme dans beaucoup d'autres filières, ils ont repris certaines mauvaises habitudes sans penser aux producteurs de la Sarthe.

France Bleu Maine : Quelles sont vos prévisions pour la rentrée et cette fin d'année ?

David Bourdin : Nous continuons à valoriser notre produit avec une fillière de qualité sans OGM, et l'inscription des fermes en bas carbone. Du coup, on a changé notre packaging et nous allons de nouveau faire des opérations fermes ouvertes. Nous continuons aussi notre communication via notre page sur les réseaux sociaux. On a toujours besoin de montrer qu'il faut faire confiance en notre agriculture.

