La société EgoSanté qui conçoit, fabrique et vend des exosquelettes du coté d'Anduze (Gard) va ouvrir une filiale en Allemagne. Elle possède déjà 16 agences dans le monde, mais face à un marché aux fortes potentialités, elle souhaite installer une tête de pont solide en Europe.

La nouvelle éco : ErgoSchutz, la première filiale en Allemagne d'ErgoSanté et ses exosquelettes

La nouvelle éco, nous emmène ce lundi à Anduze (Gard) chez ErgoSanté. Créée en 2013, l'entreprise - désormais - de 120 salariés conçoit, construit et vend des exosquelettes (un appareil d'aide au travail comme soulever des charges lourdes et prévenir et soulager le mal de dos). Douze cents exos sortent chaque année de l'entreprise qui a décidé de monter une société en Allemagne, ErgoSchutz, sa première filiale à l’international pour répondre à la demande. 1 million€ de chiffre d'affaires chaque mois contre "les à peine 100.000" en 2016.

Structurer l'offre pas à pas

ErgoSanté possède une quinzaine d'agences dans le monde. Avec ErgoSchutz, sa première filiale à l'international, l'entreprise d'Anduze compte structurer au plus près son offre. "Le marché est en devenir mais la demande est là" explique son P-dg, Samuel Corgne. Le chiffre d'affaire de l'entreprise a augmenté de 20% - malgré la crise sanitaire - "mais la croissance souhaitée de 80% n'était pas au rendez-vous" reconnaît-il, mais la crise "nous a permis de nous recentrer et de mieux nous structurer pour rebondir avec la reprise" que Samuel Corgne espère en octobre prochain.

Samuel Corgne, "favoriser la réindustrialisation locale". © Radio France - Ludovic Labastrou