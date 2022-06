La nouvelle éco - Escofier à Chalon s'allie à l'Allemand Pee Wee et devient N°2 mondial du roulage à froid

Fondée il y a près d'un siècle à Chalon-sur-Saône, l'entreprise Escofier devenue filiale du groupe Galilé en 2009, entre officiellement dans une nouvelle ère en s'alliant avec l'entreprise Pee Wee de Franckfort. Ces deux spécialistes du roulage à froid unissent leurs forces pour devenir le numéro deux mondial sur ce marché malmené actuellement par la crise sanitaire et la guerre en Ukraine. En Côte-d'Or, Galilé prossède aussi Provéa, basée à Venarey-Les Laumes et spécialisée en sous-traitance mécanique et chaudronnerie. Entretien avec le Président Fondateur du groupe Galilé, Eric Michoux.

Eric Michoux, Président et Fondateur du groupe Galilé propriétaire d'Escofier à Chalon-sur-Saône - Escofier

Eric Michoux, Président Fondateur du groupe Galilé Copier

Le groupe Galilé a racheté l'entreprise de Escofier, spécialisée dans le roulage à froid autrement dit l'usinage par déformation, en 2009. Comment se porte t'elle aujourd'hui ?

C'est une entreprise qui se porte bien. Il y a treize ans, elle était en difficulté. C'est une entreprise extraordinaire, avec un savoir faire et un personnel absolument remarquables. Et c'est certainement la plus vieille entreprise sur le parc Saoneor, à Chalon sur Saône.

Qui sont vos clients ?

Nos clients sont des entreprises de l'automobile, de l'aéronautique, de l'armement. Toutes les sociétés qui ont besoin de fabriquer des pièces par déformation de la matière à froid. C'est une technologie qui permet de ne pas avoir à usiner, donc qui est très économe en matière. Donc c'est Renault, Peugeot, Easy, Framatome à Chalon, etc..

Cette expertise en filetage à froid fait déjà d'Escofier un acteur important en France et même à l'international. Pourquoi s'allier aujourd'hui avec l'Allemand Pee Wee?

Pee Wee est un des acteurs importants aussi en Allemagne puisqu'il a été l'un des fondateurs de ces technologies. Pee Wee est de la taille d'Escofier, c'est à dire une entreprise d'environ 50 personnes. Elle réalise entre huit et onze millions d'euros de chiffre d'affaires. L'association des deux sociétés qui sont sur plus ou moins le même secteur industriel, la déformation des métaux à froid, va leur permettre de couvrir pratiquement la planète entière, puisque Pee Wee travaille beaucoup sur l'Europe de l'Est, l'Amérique du Sud et l'Espagne et Escofier travaille beaucoup sur l'Europe occidentale et aux Etats-Unis, ce qui fait qu'on a une couverture géographique très importante, d'autant plus qu'on a aussi une filiale en Inde. Et d'autre part, les gammes de produits sont elles mêmes complémentaires puisque Escofier est reconnue pour des machines très très haut de gamme, et Pee Wee, est sur des machines d'entrée de gamme et de moyen de gamme. Ce qui fait que l'association technologique et géographique va nous placer en numéro deux mondial.

Une machine haut de gamme d'Escofier pour le roulage à froid - Escofier

Comment va se traduire cette alliance ?

C'est la société Galilé qui va donc reprendre une partie majoritaire de la société Pee Wee, et c'est Joël Duprat, le directeur général d'Escofier, qui va piloter les deux sociétés. Il va y avoir une harmonisation des bureaux d'études, des services de production et des services commerciaux. Ce qui va permettre aux deux entreprises de continuer à exister et à se développer chacune sur leur bassin de vie, c'est à dire une à Chalon-sur-Saône et l'autre à Francfort, en Allemagne. Ces entreprises emploient chacune une cinquantaine de personnes et dans le monde de l'automobile, ça devient très faible. Tôt ou tard, il y aura une nécessité de rapprochement. Il y a aujourd'hui des besoins en taille critique.

En termes d'emplois, est-ce que ça va changer la donne ?

Ça changera la donne par une augmentation, je pense, des effectifs et cela va permettre de maximiser les moyens industriels importants qui sont en place chez Escofier, puisqu'on a un parc "machines" pour fabriquer des pièces, qui est très important et qui pourra tourner de manière plus dynamique.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Cette alliance va permettre aussi de mieux faire face aux conséquences des crises sanitaires et de la guerre en Ukraine qui déstabilisent les marchés. Toutefois, Escofier a deux métiers : un premier métier sur la fabrication de machines-outils où les commandes rentrent et les perspectives sont plutôt encourageantes pour l'entreprise chalonnaise, mais où les délais de livraisons s'allongent. Mais Escofier vend aussi les outillages qui vont sur ces machines, notamment ce qu'on appelle des molettes et des outillages qui s'usent. Pour cette production, les délais sont beaucoup plus courts, de quelques jours à quelques semaines, ce qui permet de stabiliser l'activité de l'entreprise malgré tout.