La nouvelle éco : "on espère ouvrir notre nouvel atelier en septembre" (Fabrice Gillotte)

C'est avec un large sourire que Fabrice Gillotte fait le bilan de ces dernières semaines : " au mois d'avril, on a vendu 1700 colis. Pâques, c'est une saison à ne pas manquer. "

Fabrice Gillote dans les studios de France Bleu Bourgogne © Radio France - Florence Gallice

Il y a un an, l'entreprise aurait pu mourir- Fabrice Gillotte

On est loin du drame qui a secoué l'entreprise au début de l'année 2021 avec l'incendie du laboratoire situé à Norges-la-Ville : "ce jour-là, l'entreprise aurait pu mourir," affirme Fabrice Gillotte. "Ca était une catastrophe pour nous et pour les salariés. On s'est retroussés les manches, et au mois de septembre, on aura un atelier unique en France. L'entreprise va jouer la transparence sur les méthodes de travail, le packaging, les colorants. On veut tout montrer, ne rien cacher."

Presque un tiers du chiffre d'affaire annuel

Pour répondre à la demande, la chocolaterie Gillotte a recruté deux personnes en CDI ces derniers mois et deux intérimaires sont venus renforcés les effectifs pour Pâques. "On travaille énormément depuis le début de l'année. Et Pâques, c'est 27% du chiffre d'affaire annuel" reconnait le chocolatier.

Retrouver l'interview de Fabrice Gillotte ce lundi matin dans la nouvelle éco à 7 heures 15 sur France Bleu Bourgogne