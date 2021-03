La nouvelle éco : Esprit Planète, fournisseur breton de gobelets réutilisables en manque de festival

Le secteur de l'événementiel est en grande souffrance actuellement. A Rennes, l'entreprise Esprit Planète, spécialisée dans la vente et la location de gobelets réutilisables et personnalisables, n'a quasiment plus d'activité. Elle tente de se diversifier pour survivre.

L'heure n'est plus à la fête dans les locaux d'Esprit Planète, entreprise rennaise spécialisée dans la fourniture de gobelets réutilisables. Ils sont des dizaines de milliers à attendre dans les cartons qui s'entassent. Ces gobelets ont été conçus en Bretagne et sont destinés pour beaucoup à des festivals comme Mythos, Bobital, Yaouank ou encore de grands événements tels que La Route du Rhum. "Nous on travaille avec des gens qui se réunissent et qui boivent des coups donc tout ce qui est interdit depuis à peu près 6 mois" se désole le patron Clément Carbonnel mais plus globalement c'est depuis un an, depuis le début de la crise sanitaire que l'entreprise connait de grosses difficultés.

Un chiffre d'affaires en baisse de 80%

"On avait une activité qui marchait bien. On doublait le chiffre d'affaire sur les trois dernières années. Là, on a perdu 80% de notre chiffre d'affaires. L'ensemble des salariés sont partis en chômage partiel. On bidouille, on fait du tout petit événement mais l'activité à été réduite de 80 voire 90% pour les mois comme janvier ou février. Habituellement on est engagé sur 600 événements en juin, si on en fait 20 on est très content" constate le patron d'Esprit Planète.

Pas de perspectives pour les mois qui viennent

Ce ne sont pas les mesures annoncées par Roselyne Bachelot pour cet été qui vont rassurer Clément Carbonnel. "Je n'attends aucune nouveauté dans l'événementiel avant minimum septembre 2021 puisque les perspectives que nous donne la ministre de la culture, ce sont des événements limités à 5000 personnes sans restauration et sans boisson donc clairement nous on ne va pas travailler, c'est une certitude. Je pense qu'on aura une reprise, si on a de la chance au printemps 2022.... que si on a de la chance".

Diversifier l'activité

Mais comment survivre en attendant ? En diversifiant l'activité explique le patron d'Esprit Planète. "On est en train de chercher des solutions pour pouvoir survivre mais si on reste comme ça, sans rien faire, même si on a des aides, au mois de novembre on est mort" explique Clément Carbonnel qui envisage de se lancer notamment dans la vente de tee-shirts personnalisés.