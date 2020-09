La Nouvelle Eco : Essai Transformé à Pau, Relooking, Coiffure, Onglerie, Maquillage

Laure Lavit est à la tête de l'Agence Essai Transformé, la 1ère agence de Conseil en image et de Relooking à Pau, depuis 2007. Avec son équipe d'experts, elle développe votre potentiel et met en avant, des atouts inexploités. Ces conseils s'adressent aux particuliers, entreprises, mais aussi aux organismes liés à l’insertion professionnelle. Essai Transformé, fête ses 13 ans cette année. Un gage de sérieux.

L'actualité :

C'est le 24 mai que l'agence a rouvert ses portes. Une réouverture anxiogène après le déconfinement, mais aussi surprenante, tant les clients avaient hâte de prendre soin d’eux et de se faire "chouchouter". C'est donc le salon de coiffure qui a donné le "la" post-confinement. Pour le relooking et les conseils en image, avec le report des mariages, la situation s'est avérée plus difficile. C'est avec la fin des soldes d'été et la période de pré-rentrée que toutes les activités ont retrouvé un rythme proche de la normale.

Contacts :