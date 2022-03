La nouvelle éco : "On est au bord du gouffre", alertent les entrepreneurs agricoles mayennais

Les entrepreneurs agricoles de la Mayenne ont organisé une opération escargot ce lundi 21 mars 2022 autour de Laval pour dénoncer la hausse des prix du carburant et l'indifférence du gouvernement. Ces entrepreneurs sont des prestataires, employés par les agriculteurs pour leur main d'œuvre et leurs machines. On en compte 1 100 en Mayenne dans 160 entreprises.

"Si on est aujourd'hui dans la rue, c'est pour tirer la sonnette d'alarme", explique David Lecomte, président des entrepreneurs agricoles de la Mayenne. "C'est catastrophique. On est au bord du gouffre", assure-t-il. La hausse du prix du carburant "fait que nos trésoreries s'épuisent", affirme David Lecomte. Et au même titre que les transporteurs routiers, le carburant est l'une de leurs dépenses principales. "C'est entre 30 et 40 % de nos dépenses, en sachant qu'il a augmenté de 230 % ces derniers temps", peste l'entrepreneur mayennais.

Plafonnement du prix du carburant

Le but de cette manœuvre est d'alerter les politiques et de demander l'aide de l'État à travers la suppression de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et surtout, le plafonnement du prix du carburant "à 80 centimes. C'est le plus important. On ne peut plus se permettre d'avoir des augmentations aussi importantes." "Les pêcheurs sont aidés, les agriculteurs aussi, nous on est les maillons oubliés du plan de résilience", ajoute Jean Michel, entrepreneur agricole dans le Nord-Mayenne.David Lecomte est fataliste : "Si ça continue, on ne sera plus à l'été."