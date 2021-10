La Nouvelle Eco : ce jeune Breton créé un site pour vendre du matériel agricole d'occasion, et ça cartonne

L'idée lui est venue en plein confinement. Esteban, un jeune diplomé d'études de commerce à Treffendel (Ille-et-Vilaine) a suivi son père dans la vente d'un semoir. L'agriculteur s'est d'abord tourné vers un concessionnaire agricole "Ils me la reprenaient pour 23.000 euros" et en vendant directement à un autre agriculteur, sans intermédiaire "on a réussi à la revendre pour 29.000 €" se souvient Jean-Michel Massue. Depuis cette vente, le jeune homme qui termine ses études dans le commerce garde le souvenir dans un coin de sa tête "il y a une carte à jouer" se rapelle Esteban Massue.

Commissionné de 5 à 20% sur les ventes

En avril 2019, il se décide à lancer son entreprise de revente de matériel agricole : "avec Le Bon Coin, on poste son annonce, on a des appels, mais on sait qu'il y a énormément d'arnaques. Moi, mon but, c’est d'accompagner l'exploitant et lui faire gagner du temps. Je gère l'annonce, je lui fais gagner de l'argent, je remplis ma mission".

Concrètement, Esteban se déplace sur l'exploitation, prend lui-même en photo l'outil, le tracteur ou même la moissonneuse et se charge de publier l'annonce. Le prix est fixé avec le vendeur : "on va toujours commencer avec une barre un peu haute, l'idée étant de vendre à un bon prix et en fonction du marché et du nombre d'appels qu'on va recevoir, on va aviser et proposer un prix qui soit le plus cohérent possible : que ça convienne au vendeur et à l'acheteur". Le jeune entrepreneur se rémunère avec une partie de la vente : "je suis commissionné de 5 à 20% de la vente, c'est dégressif en fonction de la valeur du matériel." Pour la rédaction de ses contrats et tous les aspects juridiques de son autoentreprise, Esteban s'est entouré d'un avocat.

Pour le moment en Ille-et-Vilaine, dans les Côtes-d'Armor et le Morbihan

Le lancement de son entreprise s'est fait à partir de ses 3.000 euros d'économie. Il a ensuite créé son site internet tout seul à partir de tutos en ligne et a fait imprimer quelques flyers et des cartes de visite. Depuis le début de son activité en juillet dernier, le Breton a pu signer une dizaine de ventes et voit déjà sa clientèle se fidéliser " je commence à avoir un réseau qui se créer. Les gens me disent ce qu'ils cherchent et en même temps me disent ce qu'ils veulent vendre".

Pour le moment, l'entreprise Breizh Agrimat s'occupe des ventes d'exploitations d'Ille-et-Vilaine, d'une partie du Morbihan et des Côtes-d’Armor, mais Esteban Massue compte bien faire grandir son entreprise.

Pour joindre l'entreprise, rendez-vous sur le site internet de Breizh Agrimat.