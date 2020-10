la nouvelle éco et les panneaux photovoltaïques en Creuse

La crise de la Covid et le confinement n'ont pas eu de retentissement particulier dans l'activité de Solavenir. Le travail de cette entreprise, qui pose des panneaux photovoltaïques se fait essentiellement sur les toits, à l'écart des autres. Certes quelques commandes situées en dehors du département ont été décalées, mais les commandes de long terme, (quatre mois pour une installation chez un particulier et jusqu'à un an pour une entreprise) n'ont pour le moment pas été impactés.

D'autres soucis dans cette filière

Cela ne veut pas dire que tout va pour le mieux, car d'après le gérant Francis Landaud, "la concurrence déloyale" est toujours de mise. "On appelle ça nous dans notre jargon, les éco-délinquants", affirme-t-il.

Le responsable du site creusois de Solavenir veut parler de ces vendeurs sans scrupules qui obligent les particuliers à signer des devis du double de la valeur réelle et dont le travail n'est pas souvent à la hauteur.

Solavenir reçoit des coups de fil de particuliers qui ont des doutes après avoir été démarchés par de telles entreprises. L'ADEME les dirige vers Solavenir, qui leur démontre souvent que le projet n'est pas très sérieux. Mais c'est bien souvent trop tard pour se rétracter.