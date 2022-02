La Nouvelle éco : et si c’était le bon moment pour créer son entreprise ?

“Je vois de plus en plus de gens pour qui la crise a été un déclic, des personnes qui étaient salariées dans des secteurs qui ont été très touchés ou dans des entreprises qui ont fermé comme La Halle à Issoudun, et qui songent à créer leur entreprise”, témoigne Alexis Godin, chargé de mission création/reprise d’entreprises au sein de l’association BGE-Indre.

Cette association membre du réseau national des BGE, dont le siège est à Châteauroux, accompagne les porteurs de projet de l’émergence d'une idée jusqu’au lancement de leur entreprise et même après. Son champ d’action s’étend également à la formation, l’emploi, le numérique et le développement économique du territoire.

Une permanence à Issoudun

BGE-Indre a mis en place en 2020 une permanence gratuite et sans rendez-vous au pôle tertiaire Les Ruches à Issoudun le troisième jeudi de chaque mois de 14h à 16h. La prochaine aura lieu le 17 février.

Différents partenaires (banque, assureur, association de micro-crédit, Pôle local d’économie solidaire, ainsi qu’une agence de communication) sont présents. L’espace permet facilement le respect des gestes barrières. Le pass vaccinal est exigé à l’entrée.

Plusieurs dispositifs existent comme “Activ’créa” qui permet aux personnes inscrites à Pôle emploi d’être suivies pendant trois mois afin de faire mûrir leur projet. L’idée est aussi, dit Alexis Godin, “de voir si la personne a les épaules pour créer son entreprise” en lui faisant prendre conscience de ce qu’est la réalité du quotidien d’un entrepreneur.

Des formations en visio ou en présentiel sont également proposées. Côté financement, BGE-Indre travaille main dans la main avec la plateforme Initiative Indre qui accorde des prêts d’honneur. Enfin, des rencontres avec d’autres chefs d’entreprise sont organisées lors de déjeuners.