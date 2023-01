La Nouvelle éco : et si on parlait ressources humaines ?

À la suite du salon Made in 36 qui a eu lieu en juin 2022 à la Cité du numérique, un événement dédié aux savoir-faire des entreprises locales et à l’emploi, la direction de l’attractivité et du développement économique de Châteauroux Métropole a décidé de mettre en place un nouveau rendez-vous : les Ateliers RH. L’objectif est d’offrir aux entreprises du territoire un espace d’échange et de réflexion autour de toutes les questions liées aux ressources humaines.

ⓘ Publicité

Tous les deux mois

L’Atelier RH se réunit tous les deux mois de 17h à 19h. À chaque fois, une thématique est choisie et des experts viennent apporter leur éclairage tout en laissant la parole aux différents participants. Le premier atelier s’est déroulé mercredi 30 novembre et a porté sur les dispositifs d’aide aux entreprises en matière de ressources humaines.

“C’est très intéressant de pouvoir se rencontrer et d’échanger avec d’autres entreprises sur nos pratiques, estime Éric touzé, directeur du centre d’appel Sérénis à Châteauroux et qui y exerce la fonction RH. Même si nos entreprises évoluent dans des secteurs différents, nous sommes tous confrontés à une même difficulté : attirer des candidats qui soient opérationnels.” Il juge également que de tels rendez-vous “permettent de s’accorder du temps pour sortir du quotidien en traitant des sujets qui ne sont pas immédiatement porteurs de résultats”.

Le prochain Atelier RH proposé par Châteauroux Métropole aura lieu lundi 30 janvier à la Cité du numérique avec une conférence sur L’innovation technologique au service du recrutement animée par Flavien Alexandre de la société Wevolution qui sera illustrée par plusieurs témoignages.