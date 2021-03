La nouvelle éco : être une femme n'est pas un frein à la création d'entreprise

En cette journée mondiale pour les droits des femmes, nous donnons la parole à Virginie Lagerbe,qui a créé "Pérégreen" à Toucy : une entreprise unique en son genre qui nous fait découvrir les couleurs de la nature, sous la forme d'ateliers de médiation culturelle, mais aussi à travers des services de décoration.

- Vous avez créé Pérégreen, il y a trois ans, après vingt ans dans le tourisme. Est-ce que selon vous, créer une entreprise est encore plus difficile quand on est une femme?

Ce n'est pas d'être une femme qui est un frein mais plutôt la période à laquelle on se lance. Lorsqu'on a une famille et des enfants en bas âge, c'est forcément plus compliqué. En revanche, toutes les expériences que l'on vit en tant que mère de famille sont enrichissantes et contribuent à asseoir notre motivation pour créer notre entreprise. Pour moi, cela m'a aidé dans ma deuxième vie en tant que cheffe d'entreprise. J'ai mis mes différentes expériences au service de mon rêve. C’est aussi sans doute mon rôle de mère qui me permet aujourd'hui de m'épanouir dans mon travail et de vivre quelque chose d'exceptionnel.

- Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une solidarité entre femmes entrepreneures qui n'existe peut-être pas chez les hommes ?

Je me nourris beaucoup des expérience des uns et des autres, je fais assez peu la différence entre les hommes et les femmes. Je trouve que, de plus en plus souvent, nous sommes aidées dans notre création d'entreprise grâce notamment à des stages, des formations ou des aides. Créer mon entreprise m'a permis d'assouvir un besoin de liberté, après avoir été maman, et d'avoir beaucoup de responsabilité à gérer sans aucune angoisse. Par ailleurs, je n'ai jamais eu a souffrir de sexisme.

- Quels conseils pour une femme ou un homme qui veut se lancer?

Être bien entourée familialement et professionnellement est essentiel quand on veut créer son entreprise. Il faut être vigilant et avoir une famille, des amis qui adhérent à votre projet. C'est, selon moi, impératif de ne pas être seule et de se nourrir des avis de toutes les personnes qui nous entourent.