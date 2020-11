La nouvelle éco : Eurofulfill, à Wissembourg, mise sur le commerce en ligne pour sauver l'emploi

A Wissembourg, la société Eurofulfill veut conserver sa centaine de salariés, malgré le départ annoncé de son principal client, une entreprise allemande, dans un an. Elle développe une nouvelle activité dans l'e-commerce, à travers une seconde société, Euroservices Partner.

A Wissembourg, la société Eurofulfill, créée en 1997, va perdre dans un an son principal client, l'Allemand Schaeffler, un fabricant de pièces auto. Pour préserver sa centaine de salariés, la société alsacienne, spécialisée dans le conditionnement industriel et la logistique, a choisi de se diversifier.

Elle se tourne vers l'e-commerce grâce à une seconde entreprise, Euroservices Partner, née en 2018. Cette société se charge de stocker, de préparer les commandes et d'expédier les marchandises des commerces en ligne. Elle peut aussi proposer des prestations annexes comme un call-center, de l'envoi de courrier ou de l'emballage sur mesure.

Se diversifier pour préserver l'emploi

Manuel Lengenfelder est le directeur d'exploitation de ces deux sociétés, Eurofulfill et Euroservices Partner. Sa priorité : sauver l'emploi. "Une entreprise a un rôle social également. Nous, notre challenge, avec le départ de ce client important, c'est qu'on arrive à compenser un maximum d'emplois, pour qu'il y ait le moins de casse sociale possible. On va faire en sorte, sur les douze prochains mois, de trouver assez de clients pour qu'on puisse garder tous nos collaborateurs".

Eurofulfill emploie une centaine de personnes - Mr Robischon

