La nouvelle éco : eXp, une agence immobilière dématérialisée à Montpellier

La filiale française de la multinationale eXp, une agence immobilière dématérialisée, a été créée en décembre 2020. Son siège social est basé à Montpellier mais vous ne pourrez jamais y mettre les pieds : il se situe sur une plateforme de réalité virtuelle 3D.

L'ensemble des salariés et des agents immobilier de eXp se rencontrent et échangent donc en ligne. "Concrètement, on a tous un avatar et on se retrouve sur cette plateforme, explique Samuel Caux, directeur de eXp France. C'est un peu notre île, avec des buildings pour chaque pays. On peut faire beaucoup de choses avec cet avatar, par exemple on peut le faire danser, mais surtout, on peut le faire discuter avec les autres."

Ça ressemble un peu à un jeu vidéo, mais surtout, ça nous permet d'échanger beaucoup plus facilement - Samuel Caux, directeur de eXp France

Chaque collaborateur a son propre bureau dans ces buildings virtuels. Et par exemple, au lieu d'aller frapper physiquement à la porte du directeur pour échanger avec lui, c'est l'avatar qui va frapper à la porte de son bureau virtuel. "L'avantage par rapport à un tchat, c'est que c'est instantané, indique Samuel Caux. On a une interaction beaucoup plus forte."

eXp utilise cette plateforme depuis sa création. Ce n'est pas le Covid-19 qui le lui a imposée. À l'heure où le télétravail tend à devenir la norme, elle s'est révélée pratique, selon Samuel Caux.

Le métier d'agent immobilier reste le même, on a juste ajouté un peu de technologie - Samuel Caux, directeur de eXp France

Cette plateforme de réalité virtuelle ne concerne que les salariés et collaborateurs de eXp. Si vous voulez visitez un bien, vous le ferez toujours physiquement. "Comme pour la majeure partie des agences immobilières aujourd'hui, vous pouvez consulter les annonces en ligne et demander à visiter un bien avec un agent immobilier qui se déplacera pour vous le montrer", note Samuel Caux. À l'avenir, vous pourriez également avoir un avatar.

Ce système pénalise-t-il les agents immobiliers qui ne peuvent ou ne savent pas utiliser Internet. Réponse de Samuel Caux, directeur de eXp France Copier

eXp France n'a que quelques mois : elle a encore peu d'agents immobiliers (le directeur n'a pas voulu communiquer les chiffres français comme la multinationale est cotée en bourse). Elle compte 50.000 agents dans le monde. Dans l'Hérault, quelques-uns sont basés à Montpellier et un autre se trouve dans l'arrière-pays. Un autre devrait bientôt arriver à Béziers. eXp cherche à recruter dans toute la France.