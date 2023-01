La nouvelle éco : face à l'inflation, Gibus Pizza doit arrêter la vente sur place à Poey-de-Lescar

Comme les boulangers, les gérants de pizzeria font face à une hausse du prix de la farine. "On a eu trois à quatre augmentations cette année, contre deux normalement, explique Céline Labartette, la patronne de Gibus Pizza. Je pourrais acheter de la farine de moins bonne qualité, moins chère forcément. Mais je ne veux pas baisser en qualité sur mes pizzas, hors de question !"

De 42 pizzas en salle à 12 pizzas dans les distributeurs

Après douze ans d'activité, elle est contrainte d'arrêter le service en salle dans son local historique à Poey-de-Lescar, comme elle l'a annoncé dans une publication Facebook . "J'espère pouvoir rouvrir d'ici un an ou deux. Ça fait douze ans qu'on est là et je ne pensais pas devoir fermer la boutique comme ça."

Face à la hausse des prix des ingrédients, Céline Labartette a fait une croix sur le saumon par exemple, même si la Béarnaise a tenu à garder le magret de canard, passé de 7 euros à 12 euros les 250 grammes. Il était également impossible de se passer de l'emmental. "En janvier 2022, je le payais 5 euros hors taxes le kilo. Là, je suis à 9,50 euros hors taxes le kilo en négociant parce que je fais de la quantité, plus de 100 kilos par semaine !"

Quatre distributeurs automatiques, jour et nuit

Mais le couple tient à garder une activité avec les quatre distributeurs automatiques de Gibus Pizza à Poey-de-Lescar, Lescar mais aussi à Sauvagnon et à Laons, à l'ouest de Pau. Pour les approvisionner chaque jour, Céline et son mari n'auront plus de journée de repos. "Mais on sera tous les soirs à la maison, relativise la gérante. S'il n'y a pas de problème technique sur les machines... !"

Si l'activité est suspendue en salle, quatre distributeurs automatiques sont toujours en service, 24/24. © Radio France - Maxime Glorieux

Une dépense ne peut pas être réduite, celle de l'électricité, avec une dizaine de réfrigérateurs et une immense chambre froide, avec 15 à 20% de hausse des factures attendue d'ici le mois de février. Le carton utilisé pour transporter les pizzas a également augmenté de 40 %. Seulement deux entreprises le fabriquent en France. Enfin, Céline Labartette a réduit sa masse salariale. "Il ne reste plus qu'un salarié, qui finit dans une semaine. On passe de quatre temps-plein à deux temps-plein."