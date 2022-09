La Nouvelle éco : face à l'inflation, son application de troc en entreprise séduit de plus en plus

Mettre en relation les salariés d'une même entreprise qui souhaitent troquer des affaires dont ils ne se servent plus. C'est le principe de l'application iséroise BonaGive lancée juste avant le confinement en 2019. Face à l'inflation, cette application séduit de plus en plus d'entreprises.

Cette application imaginée en Isère attire de plus en plus d'entreprises. Elle s'appelle BonaGive et elle permet de mettre en relation les salariés d'une même société qui souhaitent troquer des affaires dont ils ne se servent plus. Les vêtements trop petits des enfants, du matériel de jardin, des livres... L'application imaginée par Alexa Simonin, une habitante de Chamagnieu en Nord-Isère, a déjà séduit plusieurs grosses entreprises depuis son lancement juste avant le confinement en 2019 et dans un contexte d'inflation, elle fait de plus en plus d'adeptes.

Comment l'idée d'une application de troc vous est-elle venue ?

L'idée m'est venue tout simplement quand j'étais encore salariée au sein d'un grand groupe. Elle est née d'une histoire de trop plein de salades dans mon jardin, j'en ai donné à mes voisins et à mes amis, après le reste je ne savais plus trop quoi en faire et en fait, c'est en arrivant au travail un matin que j'ai vraiment eu cette presque révélation. Je me suis dit "mais le travail, en fait, c'est le lieu idéal pour donner ce qu'on a en trop", parce qu'on y vient tous les jours, parce qu'on y rencontre des collègues toute la journée et du coup, c'est très facile.

Des groupes de troc, ça existe sur les réseaux sociaux et c'est gratuit. Là, votre application est payante. Quel est l'intérêt finalement pour les entreprises de payer ce service ?

L'entreprise, aujourd'hui, c'est elle qui achète le service et après c'est complètement gratuit pour les salariés. Elles ont plusieurs bénéfices à proposer cette appli à leurs salariés. Le premier déjà, c'est qu'on va faire des échanges dans un groupe fermé, ce qui fait que ça va créer du lien. Suite à la crise sanitaire, les entreprises ont beaucoup de télétravail, beaucoup de chômage partiel et aujourd'hui il y a un besoin de se faire rencontrer les gens à nouveau pour recréer ce lien social au sein des entreprises.

Le deuxième, c'est pour proposer en fait aux collaborateurs une RSE participative et collaborative, c'est de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites par les entreprises, mais il y a un besoin : les salariés veulent être acteurs de cette RSE qui est très souvent institutionnelle au niveau des entreprises, mais pas très terrain pour les salariés dans leur travail de tous les jours. Et la troisième raison, on est en plein dedans : le changement climatique, réduction de notre empreinte CO², redonner une seconde vie à un objet. Ça évite d'en refabriquer un du coup, on ne va pas émettre à nouveau du CO² dans l'atmosphère.

Votre application a déjà séduit plusieurs grosses entreprises. Il y a encore des entreprises qui sont demandeuses aujourd'hui de ce service, ça se développe ?

Moi, ce que je vois de mon côté, c'est qu'il y a un très, très fort attrait depuis le début de l'année. On a une inflation galopante, une crise du pouvoir d'achat. Une des raisons pour lesquelles les entreprises viennent vers BonaGive aujourd'hui, c'est que pour elles, c'est un moyen très, très simple d'aider les salariés dans cette crise du pouvoir d'achat en leur donnant un moyen de s'entraider entre eux.