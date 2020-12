La nouvelle éco : des producteurs et artisans haut-viennois animent un marché de Noël virtuel

A l'approche des fêtes, les initiatives des producteurs locaux se multiplient en Haute-Vienne pour contourner la crise et les contraintes. Un groupe d'artisans et producteurs vient de lancer un marché de Noël virtuel sur Facebook et Instagram. Il pourrait même se poursuivre après les fêtes.

Alors qu'en temps normal, c'est la pleine saison des marchés de Noël, le nombre de rendez-vous a fondu comme neige au soleil en raison du contexte sanitaire. En réaction, des créateurs et producteurs haut-viennois se sont regroupés pour créer un marché de Noël virtuel sur Facebook et Instagram.

"On a eu l'idée avec Emma Colas de créer ce marché pour nous deux à la base" explique Valérie Visconti, l'une des organisatrices, "et puis finalement on l'a élargi à des artisans et créatrices locales pour constituer une petite équipe de personnes indépendantes". Mais plus qu'une plateforme commerciale, ce marché virtuel est animé et les créatrices font le "show" devant la webcam. "On s'organise en fonction des semaines pour faire des 'lives' et tout le monde peut présenter son activité et ses produits. C'est un peu comme passer à la télé" !

A découvrir : des créateurs de bijoux fantaisies, de vêtements pour enfants et pour bébés, ou encore des produits de parfumerie et de soins du corps et des jeux de société originaux. "De quoi découvrir des marques et artisans locaux près de chez soi. Nous avons désormais atteint les 300 personnes ! Du coup, après les fêtes, nous allons peut-être continuer ce groupe afin de mettre en avant d'autres acteurs" se réjouit Valérie Visconti.