La nouvelle éco : face à la crise, la mairie de Bordeaux entend mieux guider les TPE

Gros plan dans la nouvelle éco sur la "cellule d'aide aux TPE" lancée par la ville de Bordeaux pour mieux accompagner les petites entreprises et associations touchées par la crise économique et sanitaire.

Cette "cellule d'aide aux TPE" doit permettre aux artisans et commerçants de mieux s'y retrouver dans le dédale des aides, dont elles peuvent bénéficier. Car, explique le maire Pierre Hurmic, "si la ville n'a pas de compétence économique mais c'est souvent la première porte où l'on frappe quand il y a un souci". D'où la volonté de se placer, au centre, pour mieux réorienter vers le bon dispositif (mis en place soit par l'Etat, soit par le Conseil Régional ou encore la Métropole).

Avec cette cellule d'aide au TPE, pour les structures de -10 salariés, la ville se positionne gare de triage, pour orienter vers la Chambre de Commerce et d'Industrie, ou la Chambre des Métiers ou l'Ordre des Avocats, en fonction de la problématique à aborder. Ce n'est pas une couche supplémentaire dans le millefeuille administratif assure Stéphane Pfeiffer l'adjoint au maire de Bordeaux en charge de l'économie. "ça aurait pu être ça mais on a simplement mis tout le monde autour de la table. Il y a 10 structures partenaires avec une entrée unique via la ville de Bordeaux. C'est une démarche collective, pas une strate supplémentaire. On se place vraiment en gare de triage".

Cette cellule d'aide aux TPE a été lancée il y a 6 mois. Elle doit entrer en puissance avec plus de communication dans les jours à venir. 190 demandes ont été traitées, depuis septembre : 30% dans le domaine de l'hôtellerie, bars restaurants, 26% pour les commerces non alimentaires, 8% dans le tourisme et l'événementiel, 6% dans la culture et 5% dans le sport..

La volonté tant que la crise est là, c'est de répondre à l'urgence et dans un deuxième temps, ce sera aussi préparer l'après, en aidant également à la transition écologique et numérique.

Pour joindre la cellule d'aide aux TPE, une adresse mail : bordeaux@celluletpe.fr ou à la maison de l'emploi : 05 64 10 07 47