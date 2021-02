La nouvelle éco : face à la crise sanitaire, la seule coopérative d'artisans de PACA résiste bien

Une coopérative d'artisans unique en région PACA résiste plutôt bien à la crise sanitaire. CooProvence, installée à Avignon, rassemble 80 entreprises artisanales. L'objectif en se fédérant est de négocier les meilleurs prix et de défendre les intérêts des artisans.

Pour rompre avec ce qu'ils appellent le tout profit des grands groupes, une poignée d'artisans s'est lancée il y a quatre ans dans l'aventure de la coopérative. CooProvence, installée à Avignon, rassemble 80 entreprises artisanales. En se fédérant, leur objectif était de négocier les meilleurs prix et de défendre les intérêts de chacun.

Négocier les meilleurs prix

Ils sont plombiers, chauffagistes, électriciens et ils sont basés en Vaucluse pour la plupart, mais aussi dans le nord Bouches-du-Rhône, le Gard et la Drôme. "On a voulu maitriser nos approvisionnements, plutôt que passer par des distributeurs", explique Nicolas Bouey, le directeur général de CooProvence. En entrant dans la coopérative, chaque artisan fait des économies : "Il y a un gain au niveau global sur la tarification. Sur une année, l'artisan va faire 10% d'économies sur ses achats métier".

A ces économies réalisées sur ses achats, l'artisan va aussi pouvoir compter sur des stocks entreposés dans un bâtiment de la coopérative. "Avec la crise sanitaire, il y a des difficultés d'approvisionnement et une hausse des matières premières. Avec notre entrepôt, nous disposons d'un stock qui nous permet de voir venir et de répondre au mieux à la demande des clients".

Un chiffre d'affaires en hausse tous les ans

CooProvence soulage aussi les artisans dans leurs démarches administratives. Pour intégrer la coopérative, l'artisan investi 4000 euros. Les bénéfices réalisés reviennent aux adhérents. Cette coopérative d'artisans unique en PACA continue son expansion, avec un chiffre d'affaire qui est passé de 600.000 euros à plus de 4 millions. Son objectif est de monter à une centaine d'adhérents et à une vingtaine de salariés.