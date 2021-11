La nouvelle éco : face à la pénurie de papier, les éditions Glénat à Grenoble doivent s'adapter

Les éditions Glénat dont le siège se trouve à Grenoble doivent anticiper beaucoup plus leurs commandes de papier, qui coûtent beaucoup plus cher.

Cette pénurie de papier est mondiale, comment elle s'explique ?

L'industrie de la papeterie à usage graphique pour nous, éditeurs de livres en librairie, elle a considérablement diminué ces dernières années. Les papetiers en fait se sont désengagés de cette industrie qui était trop peu rentable pour eux et puis, ils se sont plutôt recyclés vers le carton d'emballage pour les expéditions sur les vendeurs en ligne, qui se sont considérablement développées pendant le confinement. Et puis, on vit un engouement fabuleux pour la lecture et le livre en librairie post-covid, donc on arrive à des embouteillages importants.

Quelles conséquences a cette pénurie pour les éditions Glénat ? Est-ce que ça veut dire que le papier devenant plus rare, il devient plus cher et que vos livres aussi, peut-être, vont devenir plus chers ?

D'abord ça a des conséquences sur notre organisation. Avant, quand il fallait qu'on s'approvisionne quatre, cinq semaines avant la sortie du livre, maintenant, il faut anticiper à huit, dix, voire douze semaines donc on est en train de revoir nos manières de s'organiser. Mais une des autres conséquences de ça, c'est qu'il y a une inflation. On parle d'entre 15 et 25 pourcents d'augmentation selon les formats et les papiers. Et ça, on y réfléchit aussi selon les catalogues, à comment nous, on va pouvoir à un moment ou un autre répercuter ça sur le prix de vente.

On approche de la période de Noël où les livres font partie des cadeaux. Est-ce que certains livres risquent de manquer carrément à cause de cette pénurie ?

Ça provoque des décalages de parutions parce que le papier arrive en retard chez l'imprimeur, parce que le carton arrive en retard. Nous, cette période de fin d'année est très importante dans notre chiffre d'affaires et dans la proposition qu'on peut faire aux lecteurs. Bon nous Glénat, on est quand même une maison d'une certaine taille, donc on passe directement par des papetiers, on a des accords avec eux sur le long terme donc je pense qu'on a moins de difficultés que d'autres petits éditeurs. Mais voilà, on a du retard dans la livraison de nos livres en librairie, voire même sur des livres qui ont 100% leur justification sur la période de Noël, on décide même de les décaler à Noël 2022.

Je pense qu'il va falloir que tout ça se régule, mais ça va prendre on nous dit entre un an et 18 mois. Peut-être que les papetiers vont se réoutiller là-dessus. À nous aussi de prendre en compte ce nouveau contexte, d'anticiper davantage. On explique aux auteurs, on explique aux équipes comme ça, il y aura plus d'anticipation et moins de problèmes.