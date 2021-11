La nouvelle éco : face au marché tendu, des chasseurs immobiliers s'installent à Vannes

Depuis la crise sanitaire, et surtout depuis la fin du dernier confinement, le coût de l'immobilier flambe dans l'agglomération de Vannes. Acquérir un bien dans la première et la seconde couronne de Vannes est presque devenu mission impossible. Des chasseurs traquent la moindre offre disponible.

En 2021, les prix des biens immobiliers ont bondi dans l'agglomération de Vannes. Les Notaires Bretons estiment que les prix des appartements anciens ont augmenté de 11,9 % par rapport à 2020 et de 13.7 % en ce qui concerne les maisons anciennes.

"Un appartement peut partir en une demi-journée"

Le marché très tendu de l'immobilier dans l'agglomération de Vannes a rendu le secteur très attractif pour les chasseurs de biens immobilier. "Je savais qu'avec l'état du marché, mon métier pourrait être utile et je ne me suis pas trompée", rapporte Bénédicte Rio, installée depuis un an à Vannes en tant que chasseuse.

Concrètement, elle guette toutes les nouvelles offres pour ses clients et les visite pour eux, "il y a tellement peu d'offres qu'il faut être sur place. Une maison peut partir en 48 heures et un appartement en une demi-journée, indique Bénédicte Rio. Mes clients sont généralement originaires d'autres régions que la Bretagne."

10 % de Franciliens

D'après les Notaires Bretons, 10 % de ces nouveaux acquéreurs sont franciliens. Hélène, originaire de Lyon, a fait appel aux services de Bénédicte, "on est venu pour la famille et pour l'emploi. Au début de nos recherches, on s'est rendu compte que c'était _impossible d'acheter une maison à distance_, on n'avait pas le temps de se déplacer, les maisons partaient tout de suite."

Si le marché se tend c'est aussi parce que depuis la crise sanitaire est apparu une recherche croissante de maison "semi-principale". "Avec le développement du télétravail, j'ai des clients qui cherchent un bien pour alterner entre leur lieu de travail et Vannes. J'ai une cliente parisienne qui partage maintenant son temps entre Paris et ici", raconte Bénédicte Rio.

Même les biens dont personne ne voulait sont partis

En 2018, le prix des appartements a seulement augmenté de 1.8%, en 2021, il a augmenté de 11.9 %. Aujourd'hui, le foncier dans l'agglomération est presque à sec, "_le challenge des agences immobilières est de trouver un bien aujourd'hui et non plus de le vendre_. Même les biens dont personne ne voulait sont partis. On a tout vendu depuis le dernier confinement", précise Pierre Olivier Rogeon, le président de la chambre des notaires du Morbihan.