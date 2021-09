La nouvelle éco : "face au réchauffement climatique, il faut diversifier l'offre touristique"

Manque de neige l'hiver, sécheresse en été... face au réchauffement climatique, quel impact pour le secteur du tourisme ? A l'occasion d'une matinale spéciale ce jeudi sur France Bleu Pays de Savoie, gros plan sur la société Atemia, qui emploie 20 salariés. Ce bureau d'études en ingénierie touristique basé à Challes-les-Eaux, en Savoie, réfléchit déjà à la manière de promouvoir un tourisme plus durable.

Le tourisme balnéaire d'altitude déjà impacté

"On pense souvent au réchauffement climatique en montagne pour le tourisme l'hiver, et le manque de neige sur certaines stations, mais on constate aussi des problématique estivales sur le tourisme lié à l'eau, notamment la baignade, les activités d'eau vive", explique Jérôme Caviglia, le PDG de la société Atemia.

"On a connu quelques étés malheureusement récemment avec des problèmes de canicule et de sécheresse, qui ont rendu certains plans d'eau, certains lacs, certaines rivières impropres à des activités touristiques".

"Face au réchauffement climatique, je crois que la solution, c'est de s'adapter beaucoup plus aux aléas météo, évidemment il sera toujours possible de skier, de randonner, de faire de l'alpinisme, simplement les saisons vont évoluer, les territoires aussi vont bouger, et il va être capable de diversifier l'offre".

Faut-il arrêter de vendre la destination Mont-Blanc ?

"Le Mont-Blanc, c'est aussi une locomotive, un étendard pour toute une filière, toute une vallée, mais il y a beaucoup d'autres choses à faire en montagne", affirme Jérôme Caviglia. "Tant qu'on continuera à valoriser vraiment des figures de prou comme le Mont-Blanc, on va engendrer des problématiques de sur fréquentation, augmenter notre vulnérabilité face aux évolutions climatiques".

Il faut valoriser notre montagne pour tous ses atouts

Comment diversifier l'offre ? "On investit dans la valorisation du patrimoine culturel et naturel en montagne, qui attire aussi beaucoup les clientèles, qui ne viennent pas que pour la pratique sportive; on investit dans la diversification des activités, avec le vélo notamment, et puis il faut proposer d'autres manières de découvrir la montagne".

Réduire l'empreinte carbone du tourisme

L'empreinte carbone du tourisme représente aujourd'hui 11% des effets de serre en France pour 7% du PIB. "C'est une activité qui est très impactante au niveau du carbone, tout simplement parce que le touriste, par définition, c'est du déplacement". "Il y a plein de manière de réduire cette empreinte carbone".

Il faut selon lui relocaliser les clientèles touristiques. "On l'a vu depuis la pandémie de Covid-19, certaines destinations arrivent à substituer des clientèles très lointaines, par des clientèles locales, ce qui diminue drastiquement l'empreinte carbone du tourisme".

"Il y a aussi beaucoup d'enjeux, notamment sur l'écomobilité, comment est-ce qu'on accède à la destination touristique ? Comment est-ce qu'on s'y déplace ? Et toutes les questions de rénovation énergétique du parc d'immobilier de loisirs, qui est massivement à rénover et qui pèse assez lourd aussi en terme d'émissions de gaz à effet de serre".

