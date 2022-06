La Nouvelle Eco : Face aux risques d'intempéries violentes, TexInov propose des dispositifs pare-grêle

TexInov, le spécialiste des textiles techniques pour l'industrie et les usages professionnels est aussi spécialisé dans un domaine crucial pour nombre d'entreprises agricoles en ce moment : la protection contre les intempéries, et notamment la grêle, parfois dévastatrice.

Comment protéger ses vignes ou son arboriculture ? Francis Moinereau est l'un des deux commerciaux de TexInov, entreprise iséroise basée à Saint-Didier-de-la-Tour, spécialisés dans les textiles protégeant les cultures. Cette part de l'activité de TexInov est en progression. Elle compte aujourd'hui environ 300 clients, 50% de chiffre d'affaire vers l'export, et une quarantaine de salariés ! Cela en plus de sa branche "Textile technique et innovant" qui rassemble environ 35-40 salariés elle aussi.

à lire aussi EN IMAGES - Intempéries : la grêle détruit une partie des vignes dans le Grésivaudan

France Bleu Isère : D'abord, décrivez-nous en quelques mots les produits de TexInov et que vous mettez à disposition des professionnels de l'agriculture pour protéger les différentes productions.

Francis Moinereau : Ce sont des textiles techniques destinés à la protection de l'agriculture. Ils ont comme particularité de protéger dans notre cas soit des insectes sur des cultures maraîchères ou arboricoles, soit tout simplement des aléas climatiques comme nous connaissons actuellement de la grêle, mais aussi du soleil et de trop d'ensoleillement, tout comme de brisement ou on l'espère bientôt du gel.

En quoi ces filets sont-ils faits ? Dans quelle matière ? Est ce qu'ils peuvent vraiment résister à tous les types de grêlons ?

Nos filets sont essentiellement réalisés en produits synthétiques de type polyéthylène. Nous en avons également dans d'autres matériaux tels que le polyamide, encore appelé nylon. Mais plus précisément pour illustrer nos avancées technologiques, prochainement des filets anti insectes en amidon compostable. Quant aux impacts de grêle que nous connaissons actuellement, il y a la protection offerte par ces filets. Il y a effectivement certaines limites physiques. Nous atteignons franchement des limites puisque nous avons quelques filets troués actuellement. Mais dans 98 % des cas, nous sommes au rendez-vous de la protection totale.

Et est ce qu'ils durent longtemps ? Parce que là aussi, on a vu des épisodes d'intempéries de plus en plus violentes et même parfois spectaculaires.

L'usage de nos produits est très différent selon leur fonction, leur matériaux. Nous avons des filets qui sont quasiment destinés à la saison. Pour illustration, à protéger les semences d'ail dans la Drôme, mais également des filets qui sont garantis au moins dix ans et que nous commercialisons en France et à l'étranger, en particulier au Canada. Nous avons une grosse activité, mais également la protection des vignobles de Crozes-Hermitage et du Beaujolais et aussi, très prochainement, les cerisiers des Monts du Lyonnais.

Chez TexInov, cette partie dédiée à la protection des cultures se développe en continu ?

Tout à fait. Notre service recherche et développement est assez dynamique et dimensionné par rapport à notre taille de PME, de façon à pouvoir à la fois sourcer les matériaux qui sont les matériaux du futur, nous l'espérons, mais également adapter parfaitement nos solutions aux besoins agricoles. Pour illustration, nous nous sommes dotés des services d'un œnologue de façon à nous assurer que nos filets puissent répondre à la typicité des vins auxquels nous nous adressons.

France Bleu est à vos côtés durant cette crise sanitaire et économique. Chaque jour à 7h15 dans "La nouvelle éco", votre radio s'intéresse à une entreprise ou un secteur d'activité. Comment se porte-t-il ? Comment se projette-t-il dans l’avenir ?