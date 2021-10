La nouvelle éco : faire du vélo sur la Lune depuis chez soi, c'est possible avec Fit Immersion

Interview avec Dimitri Prikhodko, fondateur de Fit Immersion

Comme pour beaucoup d'entreprises, la crise du Covid-19 vous a obligé à redéfinir complètement votre objectif

On a fondé la société en 2017. Notre première cible, c'était les salles de sport. Et puis le Covid est arrivé, toutes les salles ont fermé. C'est là qu'on s'est qu'il fallait se focaliser sur les particuliers.

Dans quel univers on peut se plonger ?

La plupart des parcours pour l'instant sont en France. Il y a autant Paris que Marseille ou les Pyrénées. Mais on a aussi des parcours en Russie, où on peut pédaler sur la place Rouge, par exemple. On a des parcours qui viennent d'arriver d'Irlande aussi et on a quelques parcours en 3D où on peut se balader sur la Lune.

Vous proposez différentes offres, vous pouvez les expliquer ?

Sur le kit complet, tout est là, il n'y a besoin de rien d'autre. C'est un casque qui fonctionne tout seul, donc il faut recharger de temps en temps, mais il n'y a pas besoin d'ordinateur. Le kit mobile, lui, va avoir besoin d'un smartphone Android ou iOS. Et le kit Oculus, lui, va avoir besoin d'un casque Oculus Quest.

Cette expérience immersive provoque quel genre de sensations ?

Ça nous fait oublier qu'on est en train de souffrir sur son vélo d'appartement. Certains clients vont même aller jusqu'à sortir le vélo d'appartement dehors pour que ça soit encore plus réaliste.

Pour l'instant, combien de personnes utilisent vos casques ?

On a un peu plus d'une centaine d'utilisateurs. C'est le début, ça fait à peu près six mois qu'on commence à marcher un peu plus.

Et parmi les nouveaux adeptes de vos casques immersifs, il y a l'astronaute français Thomas Pesquet !

Oui, on est bien content que ça fonctionne sur l'ISS. On a vu pendant l'utilisation qu'il a tourné la tête et il s'est arrêté des fois pour observer. Il a fait le parcours de Paris. Une expérience positive !