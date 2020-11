La nouvelle eco : faites connaître votre activité avec la carte 100% solidaire de France Bleu Picardie

France Bleu Picardie a publié il y a quelques jours une carte interactive pour recenser les initiatives des commerçants, artisans, restaurateurs qui sont fermés à cause du confinement mais qui proposent des services à emporter via le clic & collect. Si vous le souhaitez, vous allez sur francebleu.fr/picardie dans la rubrique "vie quotidienne".

S’affiche alors la carte 100% solidaire avec ses petits points sur les cinq départements des Hauts-de-France. Sur Amiens par exemple, on obtient les menus de Duo Traiteur installé avenue Foy et qui propose des plats disponibles à la commande jusqu’au mercredi pour des livraisons et des retraits du jeudi au samedi.

Il faut s'adapter, tout simplement.

Derrière les fourneaux le chef Nicolas Dingreville s’adapte aux contraintes du confinement. "On est à moins 20% ou mois 30% de ce que l'on peut faire d'habitude et là c'est complètement différent parce que c'est que du particulier, on a plus d'événementiel comme les mariages, les séminaires d'entreprises. Ce n'est pas la même manière de travailler mais il faut s'adapter, tout simplement."

Mettre le paquet sur la communication

S’adapter c’est notamment mettre le paquet sur la communication. Ca c’est plus l’affaire de Sabine Boulnois la co-gérante de Duo Traiteur qui utilise Facebook, le site internet du marché de Noël virtuel de la fédération des commerçants d'Amiens et qui guette le référencement sur les moteurs de recherche. Et elle a donc également inscrit son établissement sur la carte interactive de France Bleu Picardie.

Pour y figurer si vous êtes restaurateur, artisan, commerçant, c’est simple, vous remplissez le formulaire d’informations pratiques avec les liens pour rediriger vers votre sites internet ou vos réseaux sociaux. C’est ce qu’a fait Carine Pontoire, gérante de la boutique "3 Gnomes" où elle vend ses créations de coutures à Abbeville.

Pour elle ce genre d’outil c’est surtout un gain de temps. "Je suis en micro-entreprise donc je gère tout de A à Z c'est à dire que je fais la conception de mes produits, je choisis mes fournisseurs, je fais ma comptabilité, je démarche les clients et donc il faut désormais ajouter la communication à tout cela. Et ce n'est pas simple. Donc quand des choses comme ça sont mises en place c'est super !"