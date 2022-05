La Nouvelle éco : Fanny Léal a trouvé dans la création de son entreprise une solution à son handicap

Fanny Léal a découvert la maroquinerie quand elle était au collège. En situation de handicap, elle a bénéficié de l’aide d’un secrétaire-scripteur au cours de ses études. Après un BEP, elle a obtenu en 2019 un bac pro maroquinerie au lycée Jean d’Alembert à Issoudun.

Pas de poste adapté

Son diplôme en poche, elle a postulé dans plusieurs entreprises de maroquinerie du département. Si la qualité de son travail a été reconnue, sa candidature n’a pas été retenue car jugée trop lente du fait de son handicap. Avec l’aide de ses parents, elle a alors créé en septembre 2020 sa propre entreprise, FL Création à Neuvy-Pailloux. “Fanny a une mémoire à court terme. Le risque était pour elle de perdre son savoir-faire si elle ne le mettait pas en pratique”, explique son père Sébastien.

Un ancien appentis près du domicile familial a entièrement été réaménagé afin de le transformer en un atelier d’une trentaine de mètres carrés. Plusieurs machines y ont été installées dont une piqueuse plate et une presse à chaud. Fanny Léal peut ainsi y travailler à son rythme. Elle y accueille aussi régulièrement des stagiaires du GRETA ou en seconde bac pro au lycée d’Alembert.

Une nouvelle machine à coudre

Récemment, 2900 euros ont été collectés par le biais d’un financement participatif sur le site Kiss kiss bank bank. Avec cette somme, elle va pouvoir acheter une machine à coudre à canon qui va lui permettre de fabriquer des objets plus élaborés, plus fins.

Quelques-uns des objets en cuir fabriqués par Fanny Léal. - Sébastien Léal

Fanny Léal a constitué un catalogue où l’on trouve porte-chéquiers, sacs, sacoches, cartables, trousses, porte-clés, housses de PC, porte-cartes, etc. Elle l’enrichit régulièrement de nouveaux produits. Les ventes se font via son site internet. Les commandes sont expédiées ou à retirer sur place. Elle travaille aussi pour des particuliers ou des entreprises en réalisant des produits sur mesure et logotés. “Ce qui me plaît, c’est de faire des choses différentes”, explique la jeune femme.

Les débuts de son entreprise ont été marqués par la crise du Covid qui a entraîné l’annulation des marchés artisanaux ne lui offrant pas la possibilité de présenter ses produits et de se faire connaître.