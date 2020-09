La nouvelle éco : faute de spectateurs, le Clap-Ciné de Leucate ferme pour trois semaines

Pour Jérôme Quaretti l’un des co-gérants de Clap-Ciné le constat est amer mais bien réel : le public est loin d’être revenu en masse dans les salles obscures depuis leur réouverture au mois de juin dernier. "Nous sommes à moins 80% de fréquentation par rapport à l’an passé sur le mois de septembre. _Il y a des séances où l’on joue les films à vide ou pour quelques spectateurs seulement_."

Conséquence immédiate de cette désaffection : le nombre de séances a été réduit de moitié à Canet-en-Rousillon. Les employés sont en chômage partiel à 50%. Quant au cinéma de Leucate-Barcarès, il ferme ses portes pour les trois prochaines semaines.

"Si il n'y a plus d'argent, il faudra fermer"

"Malgré les mesures sanitaires drastiques que nous avons mis en place, _la peur du Covid est toujours l_à" regrette Jérôme Quaretti. Mais la principale raison c’est surtout l’absence de films porteurs. "Nous sommes dans une économie de l’offre. Nous devons pouvoir proposer des films qui donnent envie à beaucoup de spectateurs. Aujourd’hui les films à l’affiche ne manquent pas de qualités mais ils ne s’adressent pas au plus grand nombre. Tenet, le film de Christopher Nolan devait sortir fin juillet et aurait dû nous ramener du monde tout le mois d’août mais sa sortie n’a cessé d’être décalée !"

Désormais Jérôme Quaretti s’inquiète pour la survie même de ses cinémas. "Nous sommes une TPE avec peu de trésorerie et nous vivons uniquement sur le PGE (prêt garanti par l’Etat) mais il faudra un jour le rembourser. Pour le moment, avec mon associé, on préfère vendre nos biens propres comme nos maisons et pouvoir conserver l’emploi. Mais si à un moment il n’y a plus d’argent, il faudra qu’on ferme ! "